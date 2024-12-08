¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Î£Ú£Á£É¡×¤¿¤±¤·¡¡¾å¾Â·ÃÈþ»Ò»ÐËå¤òÄ¶¤¨¤¿¤È½÷À¥³¥ó¥Ó¤ò¾Þ»¿¡¡¡Ö´°Á´¤Ë±Û¤·¤¿¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡×
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Î£Ú£Á£É¡¡£²£°£²£´¡×¤¬£¸Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾ïÏ¢¤Î¡Ö³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¡¤È¤â¤³¡×¤¬¡¢²ÃÎð¾®¥Í¥¿¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÉ¨½ª¤ï¤ë¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼Î®¤·Ëº¤ì¡¢º£¤É¤¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢Âçºå¤ÎÍ¥²í¤Ê¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¤êÊý¤Ê¤É¤Î¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¸ÜÌä¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç½÷À¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤ÏÀéÎ¤ËüÎ¤¡Ê»Ð¡¦°²ÀîÉ´¡¹»Ò¡¢Ëå¡¦¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ë¤µ¤ó¤¬ºÇ¹â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï´°Á´¤Ë±Û¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤è¤Ê¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£