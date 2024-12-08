ÂçµÕÅ¾£Ë£Ï¾¡¤Á¤Î¹Â¸ý£Ã£Ï£Ï¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤«¤é¤Î£Ì£É£Î£Å¤Ë¾Ð´é¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×£Â£Ä¤Îº£¸å¤Ø¡Ö°ÂÄêÅª¤Ë¡£À¸·×Î©¤Æ¤Æ¤ë¿Í¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¿ô¤Ë¡×
¡¡¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£´¡×¡Ê£¸Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè£±£´²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¹Â¸ýÍ¦»ù£Ã£Ï£Ï¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÌäÂê»ù¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢£Ó£Á£Ô£Ï£Ò£Õ¤òÁê¼ê¤Ë»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤Ë·àÅª¤Ê£Ë£Ï¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢£´Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¹Â¸ý»á¡£»î¹ç¸å¡¢£Õ£Æ£Ã¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÄï¡¦³¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤«¤é£Ì£É£Î£Å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÌ¤Íè¤¯¤ó¤«¤é£Ì£É£Î£Å¤ÇÏ¢Íí¤¤Æ¡¢¡Ø¶½Ê³¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£Èà¤¬³¨Ê¸»ú¤Ä¤¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê³¨Ê¸»ú¤Ä¤«¤ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¡£¡Öº£²ó¤â¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë·ë¹½ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢£Ã£Å£Ï¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¤»¤á¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï³«»Ï£±£°ÉÃ¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¹Â¸ý»á¤Ï¡¢µ´¤Î·ÁÁê¤Ç¤½¤³¤«¤éÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¡£É¨½³¤êÏ¢ÂÇ¤Ç£Ó£Á£Ô£Ï£Ò£Õ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢»Ä¤ê£µÉÃ¤Çº¸¢ª±¦¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥´¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë£Ó£Á£Ô£Ï£Ò£Õ¤ò¥ê¥ó¥°¤ËÄÀ¤á¤¿¡£´ÑµÒÀÊ¤ä¿³ºº°÷ÀÊ¤â´Þ¤á¤ÆÁíÎ©¤Á¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àï¤¤Â³¤±¤ë£Ã£Ï£Ï¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¤ª¤¤¡¢Ì¤Íè¸«¤Æ¤Ã¤«¡ª¤ª¤¤¡£¾¡¤Ã¤¿¤¾¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÅÓÃæ¤«¤é¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó½Ð²á¤®¤Æµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÇÀï¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£³ÊÆ®µ»¤Ã¤Æ±ü¿¼¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£º£Âç²ñ¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê£²¿Í¤¬Æþ¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢¥¢¥ó¥Á¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤â»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÀµÄ¾ºòÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¿¡£¥¢¥ó¥Á¤ªÁ°¤é¤¦¤ë¤»¤¨¤ó¤À¤è¡¢¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤¾¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤º¤Ã¤È°ìÈ¯²°¡¢°ìÈ¯²°¤È£·²óÂç²ñ¤°¤é¤¤¤«¤é¡È½ª¤ï¤ë¡É¤È¸À¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬£´²óÂç²ñ¤Ç¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¡£¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤Î½¬½Ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö°ìÊý¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï´û»ë´¶¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¡¼¤ó¤È¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é°ÂÄê²ÔÆ¯¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤À¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¯Ãæ¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¶½¹Ô¤ÎÀ®ÀÓ¤â²áµî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤À®ÀÓ¡£¤¢¤È¤ÏËè²óËè²ó¥Ô¡¼¥¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢Ç¯¤Ë£±²ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤Ê¶½¹Ô¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë£Â£Ä¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£°ÂÄêÅª¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡££Â£Ä¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ë¿Í¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È°ÂÄêÅª¤Ë±¿±Ä¤·¤Ä¤Å¤±¤ëÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£