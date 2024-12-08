¿´°¦ -KOKONA-¡¢2025Ç¯12·î¤ËZepp¥ï¥ó¥Þ¥ó³«ºÅ
16ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¿´°¦ -KOKONA-¤¬¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã°ì°ÕÀì¿´ vol.3 ¡ÁÀäÂÐÄ©Àï¼Ô¡Á ²ÎÉñ´ìÄ®ÊÔ¡ä¤òZepp Shinjuku¡ÊTOKYO¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢12·î8Æü¡ÊÆü¡ËSpotify O-Crest¤Ç³«ºÅ¤µ¤ìÂ¨ÆüSOLD OUT¤·¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã°ì°ÕÀì¿´ vol.1¡äÆâ¤ÎMC¤ÇËÜ¿Í¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£2024Ç¯1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌµÌ¾15¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¼å¤ÇZepp Shinjuku¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤Ø¤È¶î¤±¾å¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï12·î8Æü¤è¤êd¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹ÔÍ½Ìó¡ÊÃêÁª¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖÂ¸ºßÍýÍ³¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÂ¸ºßÍýÍ³¡×¤Ï¼Ò²ñ¤Î±²¤Ë¤É¤³¤«Å¬¹ç¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò²Î¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢DMM TV¤Ç25Ç¯1·î¤è¤êÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖS¶è¤Î´ñÌ¯¤Ê¿Í¡¹¡×¡Ê½Ð±é¡§¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë ¡¿ ¥·¥½¥ó¥Ì ¡¿ ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³ ¡¿ ¶õµ¤³¬ÃÊ ¤Û¤«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´°¦ -KOKONA-¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
10th Digital Single ¡ÖÂ¸ºßÍýÍ³¡×
Apple Pre-save / Spotify Pre-add¡§https://orcd.co/sonzai_riyuu
¢¨DMM TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖS¶è¤Î´ñÌ¯¤Ê¿Í¡¹¡×¼çÂê²Î
¡ÖS¶è¤Î´ñÌ¯¤Ê¿Í¡¹¡×
½Ð±é¡§¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë ¡¿ ¥·¥½¥ó¥Ì ¡¿ ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³ ¡¿ ¶õµ¤³¬ÃÊ ¤Û¤«
µÓËÜ¡§¾åÅÄÀ¿¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡Ë
À½ºîÃøºî¡§FANY Studio
https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=obzor1dsnawb43y46z5d0drer
¡ã°ì°ÕÀì¿´ vol.3 ¡ÁÀäÂÐÄ©Àï¼Ô¡Á ²ÎÉñ´ìÄ®ÊÔ¡ä
¡÷Zepp Shinjuku¡ÊTOKYO¡Ë
Open 17¡§00 / START 18¡§00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï4,000
³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï2,300
¿Æ»Ò¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï6,000
¡ÊÀÇ¹þ ¡¦Æþ¾ìÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡Ë»æ/ÅÅ»Ò ÁªÂò²Ä
¢¨ ³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È ¡§ Æþ¾ì»þ¤Ë¼Ì¿¿ÉÕ³ØÀ¸¾Ú¤Î³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Îº¹³Û¤òÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¿Æ»Ò¤Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È ¡§ ¤ª»ÒÍÍ¤Ï18ºÐÌ¤Ëþ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨ Ëç¿ôÀ©¸Â¡§4Ëç
¼çºÅ/´ë²è¡§¿´°¦ -KOKONA-
¶¨ÎÏ¡§¤Ð¤«¤ä¤í¤¦CREW /¡Ê³ô¡ËNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö
´ë²è¡¦À©ºî¡§¡Ê³ô¡ËiTONY ENTERTAINMENT
< d¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹ÔÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë>
https://dsnl-ticket.com/kokona2025
2024Ç¯12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë21¡§00¡Á12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
¡¦d¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÀè¹ÔÈÎÇä¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡Öd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦d¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¥É¥³¥â¤Î·ÀÌó¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤ªºî¤êÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Öd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@itony.co.jp
¡ã¿´°¦ -KOKONA- Presents ²»°¦³Ú±ã vol.1¡ä
¡÷Shibuya Veats
Open 17¡§00 / START 18¡§00
½Ð±é¼Ô¡§¿´°¦ -KOKONA-¡¢GUEST ACT¸åÆüÈ¯É½
¥Á¥±¥Ã¥È¡§ °ìÈÌ¡§¡ï5,500 / ³Ø³ä¡§¡ï3,500
e¡Ü¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼2¼¡Àè¹ÔÍ½Ìó¡ÊÃêÁª¡Ë¡§https://eplus.jp/sf/detail/4106150001-P0030003?P6=001&P1=0402&P59=1
¡ã¡Ö°ì°ÕÀì¿´¡× One-man LIVE¡ä
¡÷½ÂÃ« Spotify O-Crest
Open 17¡§30/START 18¡§30
¢¨SOLD OUT
¡ã¡Ö°ì°ÕÀì¿´ vol.2 ÂçºåÊÔ¡× One-man LIVE¡ä
Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶ Music Club JANUS
Open 17¡§00 / START 18¡§00
¥Á¥±¥Ã¥È http://eplus.jp/kokona-2025/
¢¡¿´°¦ -KOKONA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È