¤á¤ë¤ë¡¢¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤Ã¤¿¥é¥Õ¤Ê¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ª¥Õ´¶¶¯¤á¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
12·î7Æü¡¢¡È¤á¤ë¤ë¡É¤³¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥¥É¥¤Î¡ÈONE PIECE¥«¡¼¥É¡É³«Éõ»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«
¤á¤ë¤ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥«¡¼¥É¸«¤Ä¤±¤Æ¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³«Éõ¤¹¤ë½Ö´ÖÂç¹¥¤¡Á¡¢¤É¤¤É¤¤¹¤ë¡Á¡¢¿·CM¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Í ((Ãó¼Ö¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö#¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥«¡¼¥É¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥é¥Õ¤Ê¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¡¢¸½ºßCM½Ð±éÃæ¤Î¡ØONE PIECE¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÈù¾Ð¤à»Ñ¤ä¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ò³«Éõ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë»Ñ ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶¶¯¤á¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÁ°È±Ê¬¤±¤Æ¤ë¤Î»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥Õ¡¼¥É¤á¤ë¤ë¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤á¤ë¤ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ØPopteen¡Ù¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¡ØCanCam¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»¨»ï¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦CM¤ÈÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§À¸¸«°¦ÎÜ¡Ê¤á¤ë¤ë¡Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê