Åß¤Î²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤¬°ìÈÖ¸÷¤êµ±¤¯¡Ö¥è¥ë¥Î¥è¡× ´ÑÍ÷ÌµÎÁ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È3¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ç2024Ç¯12·î5Æü¤«¤é¡ÖÌë¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¸÷¤Î²£ÉÍ¡Ò¥è¥ë¥Î¥è2024¡Ó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£12·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎËèÆü¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤òÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡£¡Ê²èÁü¤Ï³«ºÅÁ°Æü¤Î¥×¥ì¥¹ÆâÍ÷²ñ¤Ë¤ÆÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¸÷¤ÎÀä·Ê¡ÛÂç¤µ¤ó¶¶¤Ç¤Ï¸÷¤Î¥¯¥¸¥é¤¬±Ë¤°¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¡ª
2024Ç¯¤Ï¡ÖÌë¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¸÷¤Î²£ÉÍ¡Ò¥è¥ë¥Î¥è2024¡Ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÀ±¹ß¤ë¤ß¤Ê¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë12·î5Æü¤«¤é12·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Ï17¡Á21»þ5Ê¬¤Þ¤Ç¡£
²£ÉÍ¤¬¸Ø¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î3¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼Á´ÂÎ¤òÄ¯¤á¤ë¤Ê¤é¡¢²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
±é½Ð¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤Ï¡¢17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00¡Ê³ÆÌó5Ê¬´Ö¡Ë¡£
¢£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ ±é½Ð»²²Ã»ÜÀß 42»ÜÀß¡¡¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
ÀÖ¥ì¥ó¥¬¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¿åºÝÀþ¡Ë¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡Ò²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¿¥ï¡¼¡Ó¡¢NHK²£ÉÍÊüÁ÷¶É¡Ê¥¿¥ï¡¼¡Ë¡¢Âç¤µ¤ó¶¶¤ÕÆ¬¥Ó¥ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡ËÜÉôÄ£¼Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ä£ËÜÄ£¼Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼A¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼B¡¢¥³¥ì¥Ã¥È¥Þ¡¼¥ì¡¢»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¡¢¥·¥¿¥Ç¥£¡¼¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¥ó¥È²£ÉÍ¡¢¿·¹ÁÃæ±û¹¾ì¡¢Âç´ÑÍ÷¼Ö¥³¥¹¥â¥¯¥í¥Ã¥¯21¡¢¥Ê¥Ó¥ª¥¹²£ÉÍ¡¢ÆüËÜÍ¹Á¥É¹Àî´Ý¡¢¥Ï¥Þ¥¦¥£¥ó¥°¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥¯¥ì¡¼¥ó¡¢¤×¤«¤ê»·¶¶¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥°¥é¥ó¥É¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼¡¢½÷¿À¶¶¡¢»³²¼¸ø±à¡Ê¿åºÝÀþ¡Ë¡¢»³²¼¸ø±àÄÌ¤ê¡Ê¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¡Ë¡¢»³²¼¸ø±à¡ÊÊ®¿å¡Ë¡¢»³²¼Î×¹ÁÀþ¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¡¢²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢¤è¤³¤Ï¤Þ¥³¥¹¥â¥ï¡¼¥ë¥É¡¢²£ÉÍ»Ô³«¹ÁµÇ°²ñ´Û¡¢²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¡¢²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¿åÊÕ¥×¥é¥¶¡¢²£ÉÍÀÇ´Ø¡¢²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡¢²£ÉÍÈþ½Ñ´Û¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Û¡¼¥ë¡¢²£ÉÍ¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ï¡¼¡¢²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¡¢²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡¢²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½µËö¤Î¤ß¡¢Âç¤µ¤ó¶¶¤«¤éË¾¤á¤ëÌó20»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥é¡¼¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¡£¤³¤Á¤é¤ÏËè»þ15Ê¬¤È45Ê¬¤ËÌó5Ê¬´Ö¼Â»Ü¡£
¥¯¥¸¥é¤Î¿Æ»Ò¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È±Ë¤®²ó¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÂÓ¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¡¢ÇÈ¤¬ÂÇ¤Á´ó¤»¤¿¤ê¡¢17¡Á21»þ¤Þ¤Ç30Ê¬¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç±Ç¼Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²°¾å¹¾ì¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤Î¤â¤è¤·¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤òÊâ¤¤¤Æ¸÷¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤â¤è¤·¡£
¤Þ¤ë¤ÇÃÏ¾å¤ËÀ±¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌë¤Î»³²¼¸ø±à¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÌë¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¸÷¤Î²£ÉÍ¡Ò¥è¥ë¥Î¥è2024¡Ó¡×¤Ï¡ÖÌë¤Î²£ÉÍ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2024-25¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¡ÖÌë¤Î²£ÉÍ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2024-2025 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
»þ´Ö¡§17:00¡Á21:05
¾ì½ê¡§²£ÉÍÅÔ¿´Î×³¤Éô¡Ê²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢»³²¼¸ø±à¤Ê¤É¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÅÄÊÕ »ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2001Ç¯2·î¤è¤êÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖAll About¡×¤Ç²£ÉÍ¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ë¡£2009Ç¯4·î¡¢Âè3²ó¤«¤Ê¤¬¤ï¸¡Äê ²£ÉÍ¥é¥¤¥»¥ó¥¹1µé¼èÆÀ¡£¡Ö²£ÉÍ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¡¢SNS¤ò±¿±Ä¡£
(Ê¸:ÅÄÊÕ »ç)
¡Ú¸÷¤ÎÀä·Ê¡ÛÂç¤µ¤ó¶¶¤Ç¤Ï¸÷¤Î¥¯¥¸¥é¤¬±Ë¤°¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¡ª
Ìë¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¸÷¤Î²£ÉÍ¡Ò¥è¥ë¥Î¥è2024¡Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥è¥ë¥Î¥è¡×¤Ï2019Ç¯ÅÙ¤«¤é²£ÉÍ»Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÁÏÂ¤Åª¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î°ì´Ä¡£²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡Ê¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Á»³²¼¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¸÷¤È²»³Ú¤Î±é½Ð¤ò»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤¦¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¤¬¸Ø¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î3¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤É¤³¤í1¡§³¹Á´ÂÎ¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤Ï¡¢¹Á¤Î¿åºÝÀþ¤äÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡¢¶áÂå¥Ó¥ë·²¤Ê¤É¤¬¸÷¤È²»³Ú¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡£º£²ó¤Ï²áµîºÇÂç42»ÜÀß¤¬»²²Ã¤·¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤«¤é»³²¼¸ø±à¤Þ¤Ç±é½Ð¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢²£ÉÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼Á´ÂÎ¤òÄ¯¤á¤ë¤Ê¤é¡¢²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
±é½Ð¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤Ï¡¢17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00¡Ê³ÆÌó5Ê¬´Ö¡Ë¡£
¢£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ ±é½Ð»²²Ã»ÜÀß 42»ÜÀß¡¡¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
ÀÖ¥ì¥ó¥¬¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¿åºÝÀþ¡Ë¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡Ò²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¿¥ï¡¼¡Ó¡¢NHK²£ÉÍÊüÁ÷¶É¡Ê¥¿¥ï¡¼¡Ë¡¢Âç¤µ¤ó¶¶¤ÕÆ¬¥Ó¥ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡ËÜÉôÄ£¼Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ä£ËÜÄ£¼Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼A¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼B¡¢¥³¥ì¥Ã¥È¥Þ¡¼¥ì¡¢»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¡¢¥·¥¿¥Ç¥£¡¼¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¥ó¥È²£ÉÍ¡¢¿·¹ÁÃæ±û¹¾ì¡¢Âç´ÑÍ÷¼Ö¥³¥¹¥â¥¯¥í¥Ã¥¯21¡¢¥Ê¥Ó¥ª¥¹²£ÉÍ¡¢ÆüËÜÍ¹Á¥É¹Àî´Ý¡¢¥Ï¥Þ¥¦¥£¥ó¥°¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥¯¥ì¡¼¥ó¡¢¤×¤«¤ê»·¶¶¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥°¥é¥ó¥É¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼¡¢½÷¿À¶¶¡¢»³²¼¸ø±à¡Ê¿åºÝÀþ¡Ë¡¢»³²¼¸ø±àÄÌ¤ê¡Ê¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¡Ë¡¢»³²¼¸ø±à¡ÊÊ®¿å¡Ë¡¢»³²¼Î×¹ÁÀþ¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¡¢²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢¤è¤³¤Ï¤Þ¥³¥¹¥â¥ï¡¼¥ë¥É¡¢²£ÉÍ»Ô³«¹ÁµÇ°²ñ´Û¡¢²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¡¢²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¿åÊÕ¥×¥é¥¶¡¢²£ÉÍÀÇ´Ø¡¢²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡¢²£ÉÍÈþ½Ñ´Û¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Û¡¼¥ë¡¢²£ÉÍ¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ï¡¼¡¢²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¡¢²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡¢²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½µËö¤Î¤ß¡¢Âç¤µ¤ó¶¶¤«¤éË¾¤á¤ëÌó20»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥é¡¼¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¡£¤³¤Á¤é¤ÏËè»þ15Ê¬¤È45Ê¬¤ËÌó5Ê¬´Ö¼Â»Ü¡£
¸«¤É¤³¤í2¡§¸÷¤Î¥¯¥¸¥é¿Æ»Ò¤¬±Ë¤®²ó¤ë¡ÖÂç¤µ¤ó¶¶¤¯¤¸¤éºÂ¡×¡ÖÂç¤µ¤ó¶¶¤¯¤¸¤éºÂ¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÇÈÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î»²²Ã·¿²°³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¸¥é¤Î¿Æ»Ò¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È±Ë¤®²ó¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÂÓ¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¡¢ÇÈ¤¬ÂÇ¤Á´ó¤»¤¿¤ê¡¢17¡Á21»þ¤Þ¤Ç30Ê¬¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç±Ç¼Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²°¾å¹¾ì¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤Î¤â¤è¤·¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤òÊâ¤¤¤Æ¸÷¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤â¤è¤·¡£
¸«¤É¤³¤í3¡§»³²¼¸ø±à¤¬¸÷¤êµ±¤¯¡ÖStar Tree¡×¡ÖStar Tree¡ÊÀ±¤ÎÌÚ¡Ë¡×¤Ï¡¢»³²¼¸ø±à¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¸÷¤È²»¤ÈÀ±¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Ìó250m¤Ë¤âµÚ¤ÖÆüËÜºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤Ç¡¢Æ°¤¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÃÏ¾å¤ËÀ±¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌë¤Î»³²¼¸ø±à¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÌë¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¸÷¤Î²£ÉÍ¡Ò¥è¥ë¥Î¥è2024¡Ó¡×¤Ï¡ÖÌë¤Î²£ÉÍ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2024-25¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¡ÖÌë¤Î²£ÉÍ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2024-2025 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¡ÖÌë¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¸÷¤Î²£ÉÍ¡Ò¥è¥ë¥Î¥è2024¡Ó¡×³«ºÅ³µÍ×´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î5Æü¡Á12·î30Æü
»þ´Ö¡§17:00¡Á21:05
¾ì½ê¡§²£ÉÍÅÔ¿´Î×³¤Éô¡Ê²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢»³²¼¸ø±à¤Ê¤É¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÅÄÊÕ »ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2001Ç¯2·î¤è¤êÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖAll About¡×¤Ç²£ÉÍ¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ë¡£2009Ç¯4·î¡¢Âè3²ó¤«¤Ê¤¬¤ï¸¡Äê ²£ÉÍ¥é¥¤¥»¥ó¥¹1µé¼èÆÀ¡£¡Ö²£ÉÍ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¡¢SNS¤ò±¿±Ä¡£
(Ê¸:ÅÄÊÕ »ç)