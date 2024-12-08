Âç¿ÎÅÄ¤¬¤¬¤ó¼ê½Ñ¸å£´£±Æü¤ÎÀ¾Â¼¤ÈÅÅÎ®ÇúÇË¡¡ÍèÇ¯£±¡¦£²£¶¹Åç¤Ç¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¡Ö°¦¤ÈÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡×
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦£Æ£Í£×£Å¡×¡Ê£¸Æü¡¢Äá¸«ÀÄ²Ì»Ô¾ì¡Ë
¡¡Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¡Ö£Æ£Í£×-¡¡£Å¡¡¥Û¡¼¥àÂè£±£²Àï¡¡£Ô£Ï¡¡£Ä£Ï¡¡£É£Ó¡¡£Ô£Ï¡¡£Â£Å¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥Î¡¼¥í¡¼¥×Í»ÉÅ´Àþ¡Ü¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á»þ´ÖÌµÀ©¸Â£±ËÜ¾¡Éé¤Ç¡¢Âç¿ÎÅÄ¸ü¡¢Íë¿ÀÌð¸ý¡¢¥Þ¥ó¥â¥¹º´¡¹ÌÚÁÈ¤¬À¾Â¼½¤¡¢ÃÝÂ¼¹î»Ê¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ïº£Ç¯£´·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢£±£°·î£±£¹Æü¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ÆÆ±£²£¸Æü¤ËÇ¾¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¼ðáç½üµî¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ì¤«¤é£´£±Æü¸å¤Î¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£À¾Â¼¤¬º´¡¹ÌÚ¤Ë±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤µ¤ì¤ÆÌð¸ý¤ÎÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤òÈïÃÆ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¾Â¼¤Ï¾ì³°¤ÇÂç¿ÎÅÄ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤ÏÂç¿ÎÅÄ¤ÈÌð¸ý¤¬¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¼°ÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤ÇÃÝÂ¼¤òÇú»¦¤·¡¢Âç¿ÎÅÄ¤¬£±£°Ê¬£²£³ÉÃ¡¢ÂÎ¸Ç¤á¤ÇÃÝÂ¼¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Âç¿ÎÅÄ¤¬¡ÖÀ¾Â¼¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èº©´ê¤¹¤ì¤Ð¡¢À¾Â¼¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤«É¬¤º»à¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç²ù¤¤¤Ê¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Þ¤ÇÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Àï¤¤È´¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¡£Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀ¾Â¼¤µ¤ó¤òÁþ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Ò¡¢Âç¿ÎÅÄ¡¢À¾Â¼ÁÈ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç£±¡¦£²£¶¹ÅçÂç²ñ¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥ë¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¡¢¡ÖÂç¿ÎÅÄ¤µ¤ó¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¡¢£±·î£²£¶Æü¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¹Åç¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Âç¿ÎÅÄ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤ÎÂç¿ÎÅÄ¤ÈÀ¾Â¼¤Î¥¿¥Ã¥°¼Â¸½¤¬·èÄê¤·¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë³ëÀ¾½ã¤Îµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£Âç¿ÎÅÄ¤È³ëÀ¾¤ÎÅÅÎ®ÇúÇË¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Î·ãÆÍ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂç¿ÎÅÄ¤¬¡ÖÀ¾Â¼¤µ¤ó¡¢¤¬¤ó¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡££±¡¢£²¡¢£³¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê£¸¡¦£²£´ÀîºêÂç²ñ¤Ç¡Ë¥É¥ê¡¼¤ÈÀ¾Â¼¤µ¤ó¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬À¸¤¤ëÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤è¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤Ç°äº¨¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÑ¤ÊÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¡£¤¼¤ÒÀ¾Â¼¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢£±·î£²£¶Æü¡¢¹ÅçÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¿·ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹Æþ¤Ã¤Æ£³£°Ç¯Ä¶¤¨¤Î»þ¤Ë¡¢¾¾¹¾¡¢¹Åç¤È£²Âç²ñ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¾¾¹¾¤Î»þ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤Èá¤·¤¤È´¤¤Ë¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤¬¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿ÎÅÄ¤µ¤ó¤¬ÁÊ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤³¤È¡¢µá¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯½ã¿è¤Ë¸«¤¨¤Æ¡£¤¢¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÂç¿ÎÅÄ¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¤·¤Æ¡¢Âç¿ÎÅÄ¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¥Ï¥Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ëÎÈ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£