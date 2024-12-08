¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤óÁ´°÷¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦Äç¼£²ñÄ¹¤¬¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÌóÂ«¡¡¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬8Æü¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢²¦²ñÄ¹¤ä¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡²¦²ñÄ¹¤ÏÊÄ²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¶¥Áè¤Ç¤¹¡£°éÀ®¤â»ÙÇÛ²¼¤â¤Ê¤¤¡£ÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤âÆ±Îó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¯Ä´¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï1Æü¤âÁá¤¯µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ìÅÍß¤Ë¤Í¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤óÁ´°÷¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¹¤«¤ì¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£