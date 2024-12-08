ÃË»Ò90¥¥íµé¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¤¬Ï¢ÇÆ¡¡14³¬µéÃæ13³¬µé¤ÇÆüËÜÀª¤¬V¤ÇÊÄËë¡Ú½ÀÆ»¡¦¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ¡Û
¡¡¢¡½ÀÆ»¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¡Ê8Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Âç²ñºÇ½ªÆü¤ÏÃË½÷·×7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò90¥¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡ÊJES¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬2023Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥¹¥é¥¼¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢Êý¼°¤Î±äÄ¹¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÃË½÷14³¬µé¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿º£Âç²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤Ï13³¬µé¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò81¥¥íµé¤ÏÆ£¸¶¿òÂÀÏº¡Ê°°²½À®¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥¢¥Ö¥À¥ÓÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ÎÏ·ÌîÍ´Ê¿¡ÊÆ±¡Ë¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±100¥¥íµé¤Ï¥«¥Ë¥³¥Õ¥¹¥¡¼¡ÊIJF¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¿·°æÆ»Âç¡ÊÅì³¤Âç¡Ë¤¬3°Ì¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±100¥¥íÄ¶µé·è¾¡¤ÏÂÀÅÄÉ·²í¡Ê°°²½À®¡Ë¤ÈÃæÌî´²ÂÀ¡ÊÆ±¡Ë¤ÎÆüËÜÀªÂÐ·è¤È¤Ê¤êÃæÌî¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï70¥¥íµé·è¾¡¤Ï»ûÅÄ±§Â¿ºÚ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤ÈËÜÅÄËü·ë¡ÊÅì³¤Âç¡Ë¤¬·è¾¡¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆËÜÅÄ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Æ±78¥¥íµé¤ÏÃÓÅÄ¹È¡ÊÅì³¤Âç¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î茺ÅÄ¾°Î¤¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì5°Ì¡¢2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÇßÌÚ¿¿Èþ¡ÊALSOK¡Ë¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±78¥¥íÄ¶µé¤Ï¿·°æËü±û¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ê¡²¬¡¦·É°¦¹â2Ç¯¤Ç¥·¥Ë¥¢¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ï½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿»³¸ýÀé¹°¤¬3°Ì¤È·òÆ®¤ò¸«¤»¡¢郄¶¶ÎÜÍþ¡ÊSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤âÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£