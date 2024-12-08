¥Ç¥«¤¯¤Æ¥´¥Ä¤¤¡ÖGalaxy Watch Ultra¡×¥Õ¥Ä¡¼¤Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤â¥¤¥¤
¿ÍÎàÁ´°÷¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤ËSamsung¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Galaxy Watch Ultra¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤³¤Ê¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Õ¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤¬¡£
³¤¤Ë²¿²ó¤âÀø¤Ã¤¿¤ê²á¹ó¤ÊÅÐ»³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤ÏGalaxy Watch»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÆü¾ïÀ¸³èÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«...Ìó1½µ´Ö¤Û¤É»î¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Õ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÎÂç¤¤µ¤È½Å¤µ¤È¸ü¤ß
Galaxy Watch Ultra¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º²¿¤è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¥Ç¥«¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥é¥¦¥ó¥É·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¼þ¤ê¤ÏÂÑµ×À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÀµÊý·Á¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÏÓ¤ËÁõÃå¤·¤¿¤È¤¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤È¤Ë¤«¤¯À¨¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥º¥Ã¥·¥ê¤È¤·¤¿½Å¤µ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¥Ð¥ó¥É¤ò½ü¤¤¤¿»þ·×¤Î¤ß¤Î½Å¤µ¤Ç60.5g¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÏÓ¤òÂç¤¤¯¿¶¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¼ê¼ó¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËGalaxy Watch Ultra¤Î¸ü¤ß¤Ï 12.1mm¤È¤½¤³¤½¤³Ê¬¸ü¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢²Æ¾ì¤ÏÆÃ¤ËÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬½©¤äÅß¤Ê¤ÉÄ¹Âµ¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤¿ºÝ¤Ë¤Ï»þ·×¤ÎÉôÊ¬¤¬¥â¥Ã¥³¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤Ç¤¹¡£
Watch¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Galaxy Watch Ultra¤ÏSamsung¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¸þ¤±¥Ð¥ó¥É¤Î¤ß¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤â¤Ã¤ÈÆü¾ï»È¤¤¸þ¤±¤Î¥Ð¥ó¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¤¡á¥á¥ê¥Ã¥È¤â¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿
Galaxy Watch Ultra¤ÏËÜÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¤Ê¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤â1.5¥¤¥ó¥Á¤ÈÂç²èÌÌ¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Âç¤¤¤¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ðÊóÎÌ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á¼è¤ê½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ±ÅÙ¤ÏºÇÂç3,000¥Ë¥È¤ÈÌÀ¤ë¤á¤Ç¤¹¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Î²¼¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥ÁºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿çÌ²µÏ¿¤òÂ¬¤êÊ£¿ô¤Î¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¥Ø¥ë¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÊ£¿ô²ó¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ç¤Ï24»þ´Ö·Ð²á¸å¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾ÃÈñ¤ÏÌó50%¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Samsung¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ï»þÉ½¼¨¥â¡¼¥É¤¬¥ª¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ç¤ÏºÇÂç60»þ´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÉ¬¤º½¼ÅÅ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«Æ°¸¡½Ð¤¬ÊØÍø¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¤
Galaxy Watch Ultra¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ²£¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥É¥¢¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤ò½Ö»þ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤Ï¾¯¤Ê¤á¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Galaxy Watch Ultra¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ç»¶Êâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤Õ¤À¤ó»È¤¤¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¥é¥¤¥È¤Îµ¯Æ°¤Ë»È¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡£
¤¢¤Þ¤êÆü¾ïÅª¤Ê³èÍÑÎã¤Ïµó¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢5ÉÃ´ÖÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤ÈºÇÄ¹180mÀè¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ëÂç²»ÎÌ¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï»È¤¦¾ìÌÌ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥óÉôÊ¬¤Ï²¡¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç²ó¤»¤½¤¦¤Ç²ó¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÃ¼¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¡¢Galaxy Watch¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ù¥¼¥ë¡×µ¡Ç½¤ÏUltra¤Ç¤â·òºß¡£¤³¤ì¡¢°Õ³°¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤ÇºÇ¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿·ò¹¯´ÉÍýµ¡Ç½¤Ç¤·¤¿
Galaxy Watch Ultra¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ÇÍ¤êÆñ¤ß¤ÈÆ±»þ¤ËÊØÍø¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬½¼¼Â¤·¤¿·ò¹¯´ÉÍýµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¿çÌ²Â¬Äêµ¡Ç½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ÎÆüÊâ¤¤¤¿Êâ¿ô¤ä¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤ò°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Galaxy AI¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¿çÌ²µÏ¿¤ä±¿Æ°ÎÌ¡¢¿´Çï¿ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò100ÅÀËþÅÀ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥¹¥³¥¢¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¸»ú¤ä¥°¥é¥Õ¤À¤±¤À¤È¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°ìÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¤êÆñ¤¯ÊØÍø¡£¤¿¤¯¤µ¤óÌ²¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó±¿Æ°¤·¤Æ100ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ËÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£
¤Û¤«¤Ë¤â´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Galaxy Watch Ultra¤Ë¤ÏÂÎÁÈÀ®¡Ê¹ü³Ê¶Ú¤ÈÂÎ»éËÃ¡Ë¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤ËÃæ»Ø¤ÈÌô»Ø¤òÌó15ÉÃÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ÊÃ±¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅÌÜÅª¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ø¥ë¥¹¥Ç¡¼¥¿¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤À¤±¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏGalaxy Watch4¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ë
µæ¶Ë¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â¡¢·ò¹¯´ÉÍýµ¡Ç½¤Ëµß¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á
Galaxy Watch Ultra¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ12Ëü6,940±ß¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¤ª¹â¤á¡£¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤³¤Ê¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æü¾ï»È¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏËèÆü½¼ÅÅ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î·ò¹¯´ÉÍýµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ëÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó»î¤»¤¿¤Î¤ÏÌó1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÈÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æü¾ï»È¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â¡Ö»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¡¢¤¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ËËÍ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£