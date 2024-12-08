²£ÉÍFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢2Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç°õ¾ÝÅª¥´¡¼¥ë¤â¸ì¤ë
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÂè38Àá¡¡²£ÉÍ0¡½2Ì¾¸Å²°¡Ê2024Ç¯12·î8Æü¡¡Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇºÇ½ªÂè38Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨24¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê31¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¤Ï¡¢13¡Á15Ç¯¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤À¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡ÊÅö»þÀîºê¡Ë°ÊÍè¡£³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ï10¡¢11Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¥±¥Í¥Ç¥£¡ÊÅö»þÌ¾¸Å²°¡Ë°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ú¥¹¤ÏÌ¾¸Å²°Àï¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ËÌÄ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Àè·î16Æü¤ÎÂè29Àá¡¦ÈØÅÄÀï¤Ç3¡½1¤Î¸åÈ¾26Ê¬¤Ë·è¤á¤¿°ì·â¤À¡£FW¿¢Ãæ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Éâ¤µå¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Çºòµ¨¤Î22ÆÀÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë23ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¤¬¡Ö¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¥í¥Ú¥¹¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤Ä¤Ä»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤à¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£