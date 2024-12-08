±³¤À¤í¡Ä¡ª BD²¦¼Ô¡¢¸µUFC¥é¥ó¥«¡¼¤ò¾×·âKO¤ÎÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¡ª ÀïØË¤Î°ì·â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
¡¡¸µUFC¥é¥ó¥«¡¼¤¬1Ê¬´Ö¾¡Éé¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¡¢BreakingDown½éÂå¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¾×·âKOÉé¤±¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛBDÀï»Î¡¢¸µUFC¥é¥ó¥«¡¼¤ò¾×·âKO
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë1Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown14¡×¤¬¡¢8Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£Âè6»î¹ç¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥Ê¥à¤È°æ¸¶ÎÉÂÀÏº¤¬ÂÐÀï¤·¡¢°æ¸¶¤¬TKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê-66.0kg¡Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡£Ä«ÁÒ¤ÏBreakingDown¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¡ÖÁ°²ó¤â³¤³°ÂÐ¹³Àï¤ò¤ä¤Ã¤¿¤±¤ÉBreakingDown¤¬¾¡¤Ä¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê»ëÄ°¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£BreakingDownÁª¼ê¤âBD¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦UFC¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¸Æ¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢Âç²ñ¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¡£
¡¡Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥Ê¥à¤Ï¡¢2019Ç¯9·î¤«¤éUFC¤Ë»²Àï¤·¡¢ ¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥Æ¥£¥¹¡¢¥«¥¤¡¦¥«¥é=¥Õ¥é¥ó¥¹¤é¤ÈÂÐÀï¡£3¾¡5ÇÔ¤ÎÀïÀÓ¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¡¡¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢í´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤Ø½Ð¤ë¥Ê¥à¤ËÂÐ¤·¡¢°æ¸¶¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤¦¡£ç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢40ÉÃ²á¤®¤Ë¥Ê¥à¤¬±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò°æ¸¶¤¬±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¤³¤³¤Ç¥Ê¥à¤¬¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ÏÍø¤¬¤¢¤ë°æ¸¶¤¬¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¸µUFC¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼Ä¶¤¨¤Î²÷µó¤ËµÜÅÄÏÂ¹¬¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¬¥Ã¥Á¥êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¡ÖÏ©¾å¤Ë²Öºé¤¯Å·ºÍ·ö²ÞË·¤ä¡×¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£