¤â¤Á¤Ã¤Õ¤ï¤Ã♡¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¥Ü¥È¥à¥¹Áª¤Ð¤Ê¤¤¡ª¡ÖËüÇ½¥Ë¥Ã¥È¡×
¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ë¥Ã¥È¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡¢Ä¹¤¹¤®¤Ê¤¤Ãå¾æ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖËüÇ½¥Ë¥Ã¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖHug me¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¤â¤Á¤Ã¤Õ¤ï¤Ã¤ÊÃå¿´ÃÏ¤â¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¡£¥ì¥¤¥äー¥É¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤â¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤â¡ý ¥Ü¥È¥à¥¹¤òÁª¤Ð¤º¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥Ë¥Ã¥È
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡ÖHug me¥¯¥ëー¥·¥çー¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\4,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤É¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢Ä¹¤¹¤®¤Ê¤¤Ãå¾æ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥³ー¥Ç¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ç¤â¤Ã¤Á¤ê¤ÈËÄ¤é¤ß¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·×»»¤µ¤ì¤¿Ãå¾æ¤Ç¾®ÊÁ¤µ¤ó¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÄã¿ÈÄ¹¤ÎÊý¤¬Ãå²ó¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥çー¥È¾æ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÊÁ¤µ¤ó¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¿ÈÄ¹153cm¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õkazuyo¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃå¾æ¤Ï¹üÈ×¤¬±£¤ì¤ë°Ì¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¡¢¸å¤íÂ¦¤Ï¤ª¿¬¤ÎÈ¾Ê¬°Ì¤¬±£¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡ÖÄã¿ÈÄ¹¤Ë¤ÏÍÆñ¤¤Ã»²á¤®¤Ê¤¤Ãå¾æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½Å¿´¤¬²¼¤¬¤ë¥Æ¥£¥¢ー¥É¥¹¥«ー¥È¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¥Ë¥Ã¥È ¡ß ¥Ç¥Ë¥à¤ÇºÇ½Ü¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¹¥âー¥ー¥Ô¥ó¥¯¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤Ë¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ºÇ½Ü¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤¬´°À®¡£¥¯¥êー¥ó¤ÊÉ½ÌÌ´¶¤Ç¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëÂÐ±þ¾¦ÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë¤Ã¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥ì¥¤¥äー¥É¼«Í³¼«ºß
¤æ¤ë¤Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ô¤Î¾å¤Ë½Å¤Í¤¿¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤Ë½Å¤Í¤ë¤È¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥Ë¥Ã¥È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê´¶¤Ï¤Ò¤«¤¨¤á¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤ª½Ð¤«¤±¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i