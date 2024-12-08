¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡ÙÊ¿°Ù¸¤Ï¡ÖÀï¿Í¤Î¤Ï¤·¤ê¡×¡¡±é¤¸¤¿¿ÀÈøÍ¤¤¬¸ì¤ë¡Ú·¯¤«¤¿¤ê¡Û
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¥¥ã¥¹¥È¤Î»£±Æ¸½¾ì¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö·¯¤«¤¿¤ê¡×¤¬¡¢Æ±¶É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ê¿°Ù¸¤ò±é¤¸¤ë¿ÀÈøÍ¤¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÇ»¸ü¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¡ÛµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤ËÊÁËÜÍ¤¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¡Ä
¡½¡½Ê¿°Ù¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Éð»Î¤Î¤Ï¤·¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢Àï¿Í¡£º£¸å¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Àï¿Í¤Î¤Ï¤·¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤â¤ï¤ê¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ËÃéµÁ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¿ÍÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Î´²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Àï¤¤¤ËÎ×¤à°Ù¸
¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¼ÂºÝ¤ËÀï¤ï¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÀï¿Í¡¢Éð¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤Ë¤«¤é¤ì¤ÆÀï¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤âÎ´²È¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Î¤â¤È¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤À¤Ã¤¿¤éÌ¿¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¿®¤¸¤ë¤Ë¤¿¤ë¾å»Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë½ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¤¤À¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¸«¤¤¤À¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¿¤ë¤Ù¤¤Î¤¿¤á¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÉáÃÊ¡£¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¡¢À¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½Æ£¸¶Î´²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Î´²È¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Î´²È¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÅá°Ë¤ÎÆþÕä¤âÇÔÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àï¤Ã¤Æ°ì¤Ä´Ö°ã¤¨¤¿¤éÀï¶É¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡¢Î´²È¤Ê¤ó¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤Ù¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤ÇÉô²¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤»×¤¤¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤È¤«ÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¸½Âå¤Ç¤âËÜË¾¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£
¡ÚÇ»¸ü¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¡ÛµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤ËÊÁËÜÍ¤¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¡Ä
¡½¡½Ê¿°Ù¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Éð»Î¤Î¤Ï¤·¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢Àï¿Í¡£º£¸å¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Àï¿Í¤Î¤Ï¤·¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤â¤ï¤ê¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ËÃéµÁ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¿ÍÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Î´²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¼ÂºÝ¤ËÀï¤ï¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÀï¿Í¡¢Éð¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤Ë¤«¤é¤ì¤ÆÀï¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤âÎ´²È¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Î¤â¤È¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤À¤Ã¤¿¤éÌ¿¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¿®¤¸¤ë¤Ë¤¿¤ë¾å»Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë½ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¤¤À¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¸«¤¤¤À¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¿¤ë¤Ù¤¤Î¤¿¤á¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÉáÃÊ¡£¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¡¢À¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½Æ£¸¶Î´²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Î´²È¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Î´²È¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÅá°Ë¤ÎÆþÕä¤âÇÔÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àï¤Ã¤Æ°ì¤Ä´Ö°ã¤¨¤¿¤éÀï¶É¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡¢Î´²È¤Ê¤ó¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤Ù¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤ÇÉô²¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤»×¤¤¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤È¤«ÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¸½Âå¤Ç¤âËÜË¾¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£