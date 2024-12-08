¡Ö¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡×»³ËÜÈþ·î¡¢ÈþÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¥É¥ì¥¹SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
12·î7Æü¡¢»³ËÜÈþ·î¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¥É¥ì¥¹SHOT
»³ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖJIMMY CHOO GINZA CONCEPT STORE¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ØThe JIMMY CHOO Silver Garden¡Ù¤Ø¡£JIMMY CHOO¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀÅô¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËJIMMY CHOO¤ÎPR¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ÀÖ¤¤¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ·î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Ã¤Ã¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯8·î¤ËÀ¥¸Í¹¯»Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë