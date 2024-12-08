¡Ú¸÷¤ë·¯¤ØºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤¬Á´¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë
¡¡µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦ÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ï¡¢15Æü¤ËºÇ½ª²ó¡ÊÂè48²ó¡Ë¡ÖÊª¸ì¤ÎÀè¤Ë¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹â¡Ë¤ÏÎÑ»Ò¡Ê¹õÌÚ²Ú¡Ë¤«¤éÆ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÌä¤¤¤¿¤À¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£Á´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤¿ÎÑ»Ò¤Ï¶Ã¤¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤ë´ê¤¤¤ò¤Þ¤Ò¤í¤ËÂ÷¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤Ò¤í¤Ï¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤ÌÌ¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»×¤ï¤Ì°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤ä¤¬¤Æ»þ¤¬·Ð¤Á¡¢Æ»Ä¹¤Ï¶¦¤Ë¹ñ¤ò»Ù¤¨¤¿¸ø¶ª¤ä¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¼«¤é¤Î»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£¤Þ¤Ò¤í¤ÏÆ»Ä¹¤¬´íÆÆ¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂåÃæ´ü¤ËÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿»ç¼°Éô¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè63ºî¡£µÓËÜ²È¡¦ÂçÀÐÀÅ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¡ÖÆÆÉ±¡×¡Ê2008¡Ë°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤È¤Ê¤ëµÈ¹â¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î»ç¼°Éô¡¿¤Þ¤Ò¤í¤ò±é¤¸¤ë¡£¸ì¤ê¤Ï°ËÅìÉÒ·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡2025Ç¯1·î5Æü¤«¤é¤Ï¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê1750¡Ý1797¡Ë¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊµÓËÜ¡¦¿¹²¼²Â»Ò¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÊÀ¶¿å°ì¡Ë