¹õÌÚ²Ú¡¢Âç²Ï¤Ç¹¥±é¤ÎÎÑ»ÒÌò¤Ë»×¤¤¸ì¤ë¡Ä¤Þ¤Ò¤í¤Ø¤Î¾×·âÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»×¤¦¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈËÜ²»¤â
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ²Ú¤¬¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£¸»þ¡Ë¤ÇÆ£¸¶Æ»Ä¹¤ÎºÊ¡¦ÎÑ»ÒÌò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë¡¢Æ±Ìò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢£¸Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÇÊü¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤Þ¤Ò¤í¤Ø¤Î¾×·âÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê±üÄÅ¡¡Í§´õÇµ¡Ë
¡¡¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤Îºî¼Ô¡¦»ç¼°Éô¡¿¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¡£¹õÌÚ¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é£³ºîÌÜ¤Ç¡¢£±£¶Ç¯¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×¤Ç¤Ï¿¿ÅÄ¹¬Â¼¤È¤Ê¤ë¿®ÈË¡Êºæ²í¿Í¡Ë¤ÎºÇ½é¤ÎºÊ¡¦ÇßÌò¡¢£±£¸Ç¯¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤Ç¤ÏÀ¾¶¿Î´À¹¤È¤Ê¤ëµÈÇ·½õ¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤Î»°ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¡¦»å¤Ç½Ð±é¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÊÁËÜÍ¤±é¤¸¤ëÆ»Ä¹¤ÎÀµºÊ¡¦ÎÑ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÑ»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Éú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Ë¡Ö¤¦¡Á¤ó¡Ä¡×¤È£·ÉÃ¤Û¤ÉÄÀÌÛ¡£ÎÑ»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¡Ê¤Ï¡Ë¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æâ½õ¤Î¸ù¤È¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ»Ä¹¤ä¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ø¤Î°¦¾ð¡¢²û¤Î¿¼¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°Ì¤Î¹â¤¤¸»²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿ÎÑ»Ò¤Ï¡¢°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿Æ»Ä¹¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¡£Æ»Ä¹¤È¤Î´Ö¤ÎÌ¼¡¦¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤¬°ì¾òÅ·¹Ä¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤ËÆþÆâ¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë¸å°ì¾òÅ·¹Ä¤È¤Ê¤ëÆØÀ®¿Æ²¦¤ò½Ð»º¤¹¤ë¡£
¡¡»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ»Ä¹¤ÎÀµºÊ¡¦ÎÑ»Ò¤ÎÀ¸³¶¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÁÈ¤È¤¤¤¨¤ë¡£¹õÌÚ¤â¤½¤Î°ìÀ¸¤ò¡¢¡Ö¹¥¤¤ÊÃË¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÄë¤â½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ç¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡Ä¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎÑ»Ò¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤à¤Ê¤·¤µ¤ò¤³¤Ü¤¹¡£
¡¡¡Ö¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿É×¡¦Æ»Ä¹¤«¤é¤Î¿´¤«¤é¤Î°¦¾ð¤À¡£Æ»Ä¹¤Ï¡¢¤Þ¤Ò¤í¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤Î»×¤¤¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÎÑ»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤Þ¤Ò¤í¤Ë¡Ë¤¿¤¯¤µ¤óÂ£¤êÊª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç²ø¤·¤ó¤À¤ê¡¢·ë¹½Á°¤«¤é¤¦¤Ã¤¹¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¤Ï¤º¡£¡ØÉâ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢¤µ¤ß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÀÚ¤Ê¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤Ò¤í¤¬¡ÊÆ»Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤·¡×¤È¡¢ÎÑ»Ò¤Î¤´¤È¤¯µ£Á³¡Ê¤¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè£´£·²ó¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂÐÌÌ¤·¤¿¤Þ¤Ò¤í¤ËÂÐ¤·¡¢¤ÉÄ¾µå¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÅÂ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤Ê¤Î¡©¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤Þ¤Ò¤í¤ò²£ÌÜ¤Ë¡Ö»ä¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤¿¹õÌÚ¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Ï¶¦´¶¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È¡Ê¡áÆ»Ä¹¤¬¤Þ¤Ò¤í¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤Ç¡¢ÀµºÊ¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë³Ð¸ç¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤Ã¤ÆÊ¿°Â»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¤Þ¤À»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»×¤¦¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¾×·âÈ¯¸À¤òÎÑ»Ò¤Ï·«¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡½¡£¹õÌÚ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¡©¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¸ý¤ò¤¹¤Ü¤á¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢Æ»Ä¹¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊä¤¤¤¤ì¤Ê¤¤²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤Ò¤í¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜ²»¤À¤È»×¤¦¡×¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼»ÅÊ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤Î¸¥¿È¤«¤é¤ÎÈ¯¸À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ï¤Ëô¥¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¡¢ÍÅ¡Ê¤¢¤ä¡Ë¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÎÑ»Ò¡££±£µÆü¤ÎºÇ½ª²ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÑ»Ò¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£