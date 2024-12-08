¹ñÌ±ÅªÈà½÷18¿Í¤¬½¸¹ç¡ª¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡ÄÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤¬¶»¥¥å¥ó¤Î¡Ö£Ê£Ê¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó£²£°£²£µ¡×¥Õ¥¡¥ó¥ß
¡¡ÍèÇ¯¤ËÁÏ´©£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö£Ê£Ê¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö£Ê£Ê¡Ø£Ê¡Ý£Ç£É£Ò£Ì¡Ù¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó£²£°£²£µ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£±£¸¿Í¡Ê£±¿Í·çÀÊ¡Ë¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ô¹ñÌ±ÅªÈà½÷¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î·ª¸¶¤¤Û¤µ¤ó¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤È¤Ã¤¿»ä¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Çµ±¤¯»Ñ¤ò²¸ÊÖ¤·¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢£±£·£´¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤È¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿¼êÂ¤ÇÆ²¡¹¤Î¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÍèÇ¯£±·î£²£µÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£