À¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹4²¯±ß·¯ ºå¿ÀJF¤Ï»´ÇÔ¡ÄËÜÌ¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¤Ï16ÃåÂçÇÔ
¡¡12·î8Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤ÎÍ§¿Í¡ØÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹4²¯±ß·¯¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊOfficial Channel¡×¤ò¹¹¿·¡£12·î8Æü¡ÊÆü¡ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊG1¡¦¼Ç1600m¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛËÜÆü¤Îºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£´&WIN5¤Ç17ËüÅÒ¤±¤Î·ë²ÌËÜÌ¿ÇÏ¤ÏÂç»´ÇÔ
¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¡Ö¥Ü¥±¥§¡¼¥¤¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¡£Á°Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¤òËÜÌ¿¤ËÉý¹¤¯Çã¤¤ÌÜ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤ÎËÜÌ¿ÇÏ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹12¥¥í¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢Á´¤¯¸«¤É¤³¤í¤Ê¤¯16ÃåÂçÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍîÃÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤ä¡ÄÍ½ÁÛ¤Î»þ¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤·¤Ê¡£Áé¤»¤¹¤®¤Æ¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢³Î¤«¤ËÍ½ÁÛ»þ¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿·üÇ°ºàÎÁ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤ËËÜÌ¿ÇÏÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖËÜÌ¿Èô¤Ð¤·¤«¤é¤ÎÂÐ¹³¤ÈÉ³·èÃå¡¢Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡×¡¢¡ÖÇÏÂÎ½Å¤«¤é¤·¤Æ¤âÈô¤Ö¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£