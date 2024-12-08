à¿è¤Ê·×¤é¤¤á¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¤¬¸Î¶¿¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤¤¤Î¼ê&¥Ý¡¼¥º¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ö10²ó¤¯¤é¤¤¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ»×¤ï¤º¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(²Æì¸©¶ñ»ÖÀî»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Å¹°÷¤Îà¿è¤Ê·×¤é¤¤á¤Ë¾Ð´é¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ»×¤ï¤º¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¡£¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈBGM¤Ë¸Î¶¿¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ï¥¤¥µ¥¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬Î®¤µ¤ì¡¢Èæ²Å¤Ï¡Ö¤³¤ì²Æì¤Ê¤Î¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç¤¤¤Î¼ê¤ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ö¿©¤ÙÊý²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö10²ó¤¯¤é¤¤¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡¼´ò¤·¤½¤¦¡¼¹¬¤»¤½¤¦¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£