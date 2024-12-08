Èæ²Å°¦Ì¤(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@higa_manami¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ»×¤ï¤º¡Ä¡×

¡¡½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(²­Æì¸©¶ñ»ÖÀî»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Å¹°÷¤Î­à¿è¤Ê·×¤é¤¤­á¤Ë¾Ð´é¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ»×¤ï¤º¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¡£¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈBGM¤Ë¸Î¶¿¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ï¥¤¥µ¥¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬Î®¤µ¤ì¡¢Èæ²Å¤Ï¡Ö¤³¤ì²­Æì¤Ê¤Î¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç¤¤¤Î¼ê¤ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ö¿©¤ÙÊý²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö10²ó¤¯¤é¤¤¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡¼´ò¤·¤½¤¦¡¼¹¬¤»¤½¤¦¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£