TBS»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¡¡´ÇÈÄÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é·èÄê¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö³Ú¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¡×
¡¡TBS¤Î»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶É¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß½Ð±éÃæ¤Î±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤¬ÍèÇ¯3·î¤Ç¤ÎÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»³·Á¥¢¥Ê¤Ï¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»³·Á¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÍèÇ¯1·î¤«¤é±§Æâ¥¢¥Ê¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÇ¯Æâ¤Ï±§Æâ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ´·¤ì¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªÍè½µ¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£