FACTからのバトンを受けて、まだ先ほどのライブの熱気やざわめきが残るBEGINNING STAGEに登場したのは、MAN WITH A MISSION。そしてその興奮の余韻をも豪快に飲み込んで、新たに自分たちの空気に塗り替えるように、「Emotions」の冒頭から大合唱やコールを巻き起こしていく幕開けとなった。今回のセットリストは、(有無を言わさず)オーディエンス全員参加と言っていい、磨きに磨き抜かれたライブの強力なテッパンのナンバーが揃っている。燃え盛る炎の映像を背にした「Raise your flag」ではジャン・ケン・ジョニー(G, Vo)が促すまでもなく会場からシンガロングが返ってくる。歌詞にある《声の限り叫んで》そのままに、パワフルなボーカルを増幅させるようなダイナミックなパフォーマンスで歌うトーキョー・タナカ(Vo)、ひとりステージの左右へと駆け回ってカミカゼ・ボーイ(B, Cho)はオーディエンスの歌のボリュームを上げていくようにプレイする。頭から、一体感があるライブだ。

セットリスト

[BEGINNING STAGE]

1. Emotions

2. Raise your flag

3. Hey Now

4. FLY AGAIN

5. 絆ノ奇跡

6. Get Off of My Way

7. database

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

「改メマシテMAN WITH A MISSIONデス。楽シンデルカ、<REDLINE>。思い残スコトガナイヨウニ、最後マデ遊ンデイケヨ!」というジャン・ケン・ジョニーの挨拶から間髪入れずに突入したのは、「Hey Now」。スペア・リブ(Dr)のパワフルなキックにオーディエンスのジャンプが大きくなり、コブシを掲げて高らかに歌い踊る最高のダンスナンバーだ。曲中では、まだジャンプが足りないというのか、ジャン・ケン・ジョニーがオーディエンスをその場に座らせて、「オモックソジャンプシテ、床ニ穴開ケチャッテクダサイ」と豪快に飛ばしていく。フロアはだいぶ、ぎゅうぎゅうの状態だったと思うが、それでも楽しげに声をあげながらジャンプしているオーディエンスの姿が、眩しい。さらにここに、「FLY AGAIN」を投下。DJサンタモニカ(Djs, Sampling)もステージ前方で、腕を伸ばして盛り上げ、カミカゼ・ボーイは目をビカビカに光らせる。歓声がいちだんと大きい。先頃ミュージックビデオが1億回再生を突破した、アニメ『鬼滅の刃』刀鍛冶の里編・オープニング主題歌「絆ノ奇跡」がここに続いたが、その盛り上がりは言うまでもない。「<REDLINE>ノイベントノ最後ノ宴ニ呼ンデイタダイテアリガトウゴザイマス。楽シンデマスカ。今日デ<REDLINE>ガ最後ニナルノハ悲シイケド。長イ歴史ノ中ニハイイ思イ出モタクサンアルト思イマス。新シイ出会イガアッタリ、思イモヨラナイバンドガ復活シタリトカネ」。ジャン・ケン・ジョニーのこの言葉に、拍手が上がる。今回ならFACTの復活だろう。そして、REDLINEとしては今回が最後になってしまうが、この歴史が育んできた熱量を、自分たちなりの新しい何かで、その熱量が未来永劫続いていくものにしていってほしいという願いも伝えた。そしてラスト、「Get Off of My Way」から、「database」へと、興奮を駆け上がっていくような2曲を連投。トーキョー・タナカも「来イヨ! <REDLINE>、来イヨ!」と叫び、痺れるような低音と共に飛び跳ねるオーディエンスを煽る。タフな音を轟かせた最後は、スペア・リブによる「1、2、3、ガゥ」ポーズをして、両手でハートマークを作りながらキュートに締めくくった。文◎吉羽さおり写真◎MASANORI FUJIKAWA