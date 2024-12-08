MUCC¤Îíýàç¡¢¥½¥í½é¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMONOCHROME¡Ù¤ò2025Ç¯1·î¥ê¥ê¡¼¥¹
MUCC¤Îíýàç(Vo)¤¬2025Ç¯1·î15Æü¡¢¥½¥í½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMONOCHROME¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡¢CD¤Ï1·î8Æü¤ËÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡íýàç ²èÁü
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCOLORS¡Ù¤«¤é¤ï¤º¤«10¥ö·î¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢9·î28Æü¤Ë²ñ¾ì¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÄ¤ÎÑëÆá¡×¤ò´Þ¤àÁ´7¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2025Ç¯1·î11Æü¤ÎÂçºå¡¦ÇßÅÄSHANGRI-LA¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ãLIVE HOUSE TOUR [Dead Rainbow]¡ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMONOCHROME¡Ù
ÇÛ¿®¡§2025Ç¯1·î15Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
CD¡§2025Ç¯1·î8Æü(¿å)Àè¹ÔÈ¯Çä
DCCA-140¡¡3,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¡ØMONOCHROME¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯1·î10Æü(¶â) 19:00¡Á
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹ Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¢§Åìµþ
2025Ç¯1·î13Æü(·î/½Ë) 19:00¡Á
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
2025Ç¯1·î26Æü(Æü)
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§CD¡ØMONOCHROME¡Ù
DCCA-140¡¡3,500±ß(ÀÇ¹þ)
Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡§2024Ç¯12·î9Æü(·î)12:00¡Á
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§»²²Ã·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤30ÉÃ´Ö¡¢íýàç¤µ¤ó¤È¤´¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãíýàçLIVE HOUSE TOUR [Dead Rainbow]¡ä
1·î11Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄSHANGRI-LA
open16:15 / start17:00
¡ÊÌä¡ËÇßÅÄSHANGri-LA 06-6343-8601
1·î12Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦¿·±ÉSHANGRI-LA
open16:15 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¿·±ÉSHANGri-LA 052-253-8875
1·î18Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôSHANGRI-LA
open16:15 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://info.diskgarage.com/
1·î19Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôSHANGRI-LA
open16:15 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://info.diskgarage.com/
¢§¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼
G¡§LiN(¥æ¥Ê¥¤¥È)
G¡§Æà½ï(¦«rlequi¦¸)
B¡§Chiyu(SLAPSLY)
Dr¡§KEN'ICHI
Vn¡§¸åÆ£ÂÙ´Ñ
Key¡§ÂÎ©Ë¼Ê¸
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä 6,800±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
https://eplus.jp/sf/word/0000057078
¢£¡ãÍÂ¼Îµíýàç¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»Í½ÅÁÕ¡×¡ä
2·î4Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦Ì£±à¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹
open17:45 / start18:30
¡ÊÌä¡ËÌ£±à¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ 06-6641-8733
2·î6Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö·à¾ì
open17:45 / start18:30
¡ÊÌä¡ËÀõÁð²Ö·à¾ì 03-6802-8780
¢§½Ð±é¼Ô
ÍÂ¼ÎµÂÀÏ¯¡¢íýàç
¢§¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼
G¡§Íª²ð(lynch./·ò¹¯)
Vn¡§¸åÆ£ÂÙ´Ñ
B¡§kachi
Pf¡§ÂÎ©Ë¼Ê¸
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä7,500±ß¡¡ÅöÆü8,000
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(ÀÇ¹þ¤ß¡¿Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×)
¡ÚºÇÂ®¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î3Æü(²Ð)22:00¡Á12·î8Æü(Æü)23:59
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡íýàç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡íýàç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡MUCC ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡MUCC ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡MUCC ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡MUCC ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡MUCC ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë