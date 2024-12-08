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2025Ç¯3·î1Æü(ÅÚ)¡¡ Zepp Namba
³«¾ì17:30/³«±é18:30
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2024Ç¯3·î9Æü(Æü)¡¡ Zepp Haneda
³«¾ì17:00/³«±é18:00
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2025Ç¯3·î22Æü(ÅÚ)¡¡ Zepp Nagoya
³«¾ì16:30/³«±é17:30
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