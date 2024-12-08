¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ð¤¢¤Ð¡×¹â¶¶°¦¡¢ÁÄÉãÊì¤È¤ÎÃçÎÉ¤·3SHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÄÉãÊì¹§¹Ô¤Ê°¦¤Á¤ã¤ó¡×
12·î8Æü¡¢¹â¶¶°¦¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼«Ëý¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ã¡×¡È¤Û¤ä´Ý¡É¤ÈÁÄÊì¤È¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê3SHOT¤â¸ø³«
Ê¡°æ¸©½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÇÊ¡°æ¸©¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤µ¤äÌ¥ÎÏ¡¢¾ðÊó¤òPR¤¹¤ë¡È¤Õ¤¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÂç»È¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤¢¤Ð¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Ã¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÁÄÉãÊì¤È»£±Æ¤·¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤ä´Ý¤¬³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë @tiktok_japan »£¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡×¡Ö½éÂÐÌÌ¤Î¤Ð¤¢¤Ð¤¬¤Û¤ä´Ý¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢ºä°æ¤Û¤ä´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤ë¤È¡¢³Ú²°¤òË¬¤ì¤¿¤Û¤ä´Ý¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÁÄÊì¤â´Þ¤á¤¿3SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö³Ú²°¤ò¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤ä´Ý¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â²¿¤·¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Û¤ä´Ý¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÄÉãÊì¹§¹Ô¤Ê°¦¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÂ¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼ã¤¤º¢¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡ªÀäÂÐ¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤Ð¤¢¤Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¹â¶¶¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤È2014Ç¯2·î14Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÅê¹Æ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¹â¶¶°¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê