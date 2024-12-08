40Âå¡¦¤Ê¤ó¤À¤«Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ï¡ÖÉÏ·ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤Éû»ºÊª¤â¡Ä
Ï·¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤ÉÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ã¤¤º¢¤È¤Î°ã¤¤¤¬¿È¤Ë¤·¤ß¤ë40Âå¡£¡Ö¥Þ¥ë¥µ¥¤¤ÎÏÇ¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·40Âå¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß45ºÐ¡¢3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÈÉ×¤ÈÊë¤é¤¹¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ë¥µ¥¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿40Âå¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¼·Å¾È¬ÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖÉÏ·ì¤«¤é¹Í¤¨¤¿·ò¹¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ö¿´¤âÂÎ¤âºã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×10·î¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
10·î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¿´¤âÂÎ¤âºã¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤é¡ÈÉÏ·ì¡É¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÏ·ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Â©¤®¤ì¡¦Æ°Ø©¡¦Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤¢¤¿¤ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¾É¾õ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡¢·ñÂÕ´¶¡¦ÈèÏ«´¶¡¦Æ¬ÄË¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¯¤Ë¡¢·ñÂÕ´¶¤ÈÈèÏ«´¶¡ª
¤ï¤±¤â¤ï¤«¤é¤º¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ä¤¿¤é¤ÈÈè¤ì¤ë¡Ä¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï10·î¤Î»ä¡Ä¡£
10Âå¤«¤éËýÀÅª¤ÊÉÏ·ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÏ·ì¾É¾õ¤Ë¤Ï¤¹¤°µ¤¤Å¤±¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÉÏ·ìÂÐºö¤ò¤·¤ÆÂÎÄ´´ÉÍý¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÊÁ°¤Ï±Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤Î¤âµÙ¤ßµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î±¿Æ°½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÂ©¤¬¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¤¡ª¡¡Èè¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡¥Ò¥ã¥Ã¥Û¡¼¸µµ¤¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤â¤Á¤í¤óÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£»×¤¨¤Ð¡¢ÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿©»ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¥µ¥×¥ê¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤¸¤ã¤¹¤Ã¤«¤êËý¿´¤·¤Æ¿©»ö¤¬¥Æ¥¥È¡¼¤ÊÆü¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥µ¥×¥ê¤â°û¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÉÏ·ìÂÐºö¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤½¤ê¤ãÉÏ·ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ï¡£
·ò¹¯¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤¿¤é¡Ä
¤½¤ó¤ÊÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¤³¤³¿ô¤«·î¤Ï·ò¹¯¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤¿À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¤¢¤ÎÉÔÄ´¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡¡
Áö¤Ã¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢µ¤Ê¬¤â¾å¸þ¤¡£¿²µ¯¤¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡£¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¤Éû»ºÊª¤â¡ª
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉÏ·ì¤ÏÁ´¿È¤Ë»ÀÁÇ¤ò±¿¤Ö¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤¬¸º¾¯¤·¤ÆÂÎ¤¬»À·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢»À·ç¾õÂÖ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤è¤¦¤È¿´Çï¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÁ´¿È¤Ë»ÀÁÇ¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡¢¿´Â¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¿´Â¡ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤³¤ï¡ª¡ª¡ª
¤Ä¤¯¤Å¤¯ÉÏ·ì¤ò¤Ê¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ç·î·Ð¼þ´ü¤äÎÌ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¹¹Ç¯´ü¤âÉÏ·ì¤Ïµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËý¿´¤»¤º¡¢°ú¤Â³¤ÉÏ·ì²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡ª