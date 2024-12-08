¡Ö¸¼´Ø¡×¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ï¤¿¤Ã¤¿15Ê¬¤Ç½ªÎ»¡£·¤¤Î¤Ë¤ª¤¤¤â¤¹¤Ã¤¤êÆ¨¤¹¥³¥Ä¡§12·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö
ESSEonline¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢12·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥Èµ»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
ÌÌÅÝ¤ÊÂçÁÝ½ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡ª ¤½¤³¤Ç¡¢ÁÝ½üÇ½ÎÏ¸¡Äê»Î¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢ÀöÂõ¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¡È²È»ö¤¨¤â¤ó¡É¤³¤È¾¾¶¶¼þÂÀÏ¤¤µ¤ó¤ËÈè¤ì¤Ê¤¤ÂçÁÝ½ü¤Î¥³¥Ä¤È¡¢¸¼´ØÁÝ½ü¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2023Ç¯12·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï1Æü1¤«½ê¤ÇÈè¤ì¤º¤ËÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤è¤¦
ÂçÁÝ½ü¤Ë¤Ï¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡È»×¤¤¤³¤ß¡É¤À¤È²È»ö¤¨¤â¤ó¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î±ø¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÌÜÎ©¤Ä±ø¤ì¤À¤±¤òÁÝ½ü¤¹¤ì¤Ð»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÁÝ½ü¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±ø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£1Æü¤Ç¤¹¤Þ¤»¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤ë¤Ê¤é1Æü1¤«½ê¤º¤ÄÁÝ½ü¤¹¤ì¤ÐOK¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤ÎÁÝ½ü¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÄê´üÅª¤ËÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏÂçÁÝ½ü¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡ª
¡Ö¡Øº£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤ÎÂçÁÝ½ü¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÁáÂ®¡¢ÂçÁÝ½ü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü1¡§ÀöºÞ¤Ï²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇOK
ÃæÀÀöºÞ¤â±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤â¡¢1¼ïÎà¤º¤Ä¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¡£¸ú²Ì¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ì½êÊÌ¤ËÀìÍÑ¤Î¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü2¡§1Æü1¤«½ê¤º¤ÄÁÝ½ü¤¹¤ë
1Æü¤ÇÁ´Éô¤¹¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºî¶ÈÎÌ¤¬ËÄÂç¤Ç¡¢»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¡£1Æü1¤«½ê¤Ê¤é15¡Á60Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü3¡§±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤òÁÝ½ü¤¹¤ë
±ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤È¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢ÂçÁÝ½ü¤È¤¤¤¨¤É¤âÁÝ½üÉÔÍ×¡£ÌÜÎ©¤Ä±ø¤ì¤äÉáÃÊ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤òÃæ¿´¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¡£
ÂçÁÝ½ü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëÁÝ½ü¥°¥Ã¥º6¤Ä
²È»ö¤¨¤â¤ó¤µ¤ó¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÃæÀÀöºÞ
Ìý±ø¤ì¤äÈé»é±ø¤ì¤ò¤è¤¯Íî¤È¤·¡¢ÁÝ½ü¾ì½ê¤ò½ý¤á¤Ë¤¯¤¤¡£¿©´ïÍÑÀöºÞ1¤Ä¤Ç²È¤¸¤å¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡ü±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ
¿å²ó¤ê¤Î¥«¥Ó¤ä¥Ì¥á¥ê¤Ë¸ú²ÌÅª¡£»È¤¦¤È¤¤Ï´¹µ¤¤È¥´¥à¼êÂÞ¤ÎÃåÍÑ¤¬É¬¿Ü¡£»ÀÀÀöºÞ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏNG¡£
¡ü»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ
¥¬¥ó¥³¤ÊÌý±ø¤ì¤ä¿å²ó¤ê¤Î¥Ì¥á¥ê¤ÎÁÝ½ü¤ËÂç³èÌö¡£¤ªÅò¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ä¤±¤ª¤¤¹¤ë¤È¡¢¸ú²Ì¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
¡üÂ¿ÌÜÅª¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼
¥·¥ó¥¯¤â¶À¤â¤³¤ì¤Ç¤ß¤¬¤±¤Ð¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¡£¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡ü¥¢¥ë¥«¥êÅÅ²ò¿å
Ìý±ø¤ì¤äÈé»é±ø¤ì¡¢º½¤Ü¤³¤ê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ø¤ì¤Ë»È¤¨¤ë¤¦¤¨¡¢2ÅÙ¤Ö¤ÉÔÍ×¤ÇÊØÍø¡£
¡ü½ÅÁâ
¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÇÌý±ø¤ì¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£¸¦ËáºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥²¤òÍî¤È¤·¤Æ¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¡£
15Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¸¼´Ø¡×¤ÎÂçÁÝ½ü
¤Þ¤º¤Ï±¿µ¤¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¤â¤¢¤ë¸¼´Ø¤«¤éÂçÁÝ½ü¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯±ø¤ì¤ä¥Û¥³¥ê¤È¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤ò¤¹¤Ã¤¤ê°ìÁÝ¤·¤Æ¡£
¡ü¥²¥¿È¢¤Î±ø¤ì¤Ï¥Û¥¦¥¤Ç¥´¥ß¤òÁÝ¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Õ¤¯
¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº½¤ä¥Û¥³¥ê¤ò¥ß¥Ë¥Û¥¦¥¤ÇÁÝ¤¤À¤·¤Æ¤«¤é¡¢100ÇÜ¤ËÇö¤á¤¿ÃæÀÀöºÞ¤Ë¿»¤·¤Æ¹Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Õ¤¾å¤²¤Æ¡£¡Ö¶¹¤¤¸¼´Ø¤Ï¾®²ó¤ê¤ÎÍø¤¯¾®¤µ¤¤¥Û¥¦¥¤¬ÊØÍø¡×
¡ü¤¿¤¿¤¤Î±ø¤ì¤Ï¥Û¥¦¥¤ÇÁÝ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¥á¥é¥ß¥ó¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç±ø¤ì¤òÁÀ¤¤·â¤Á
¤Þ¤º¤Ï¥ß¥Ë¥Û¥¦¥¤Çº½¤äÅ¥¤òÁÝ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯±ø¤ì¤ò¥á¥é¥ß¥ó¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤³¤¹¤êÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÍî¤Á¤Ê¤¤¹Â¤Î¥¬¥ó¥³¤Ê±ø¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÌÓÀè¤òÃ»¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿»õ¥Ö¥é¥·¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×
¡ü²È»ö¤¨¤â¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¿å¤À¤±¤Ç±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÄêÈÖ¤Î¥á¥é¥ß¥ó¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥·¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¤è¤ê¤â¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò°ìÅÙ¤Ë¤ß¤¬¤±¤Æ¸úÎ¨Åª¡£¥³¥¹¥Ñ¤â¥¿¥¤¥Ñ¤â¤è¤·¡×
¡¦¥á¥é¥ß¥ó¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¡Íî¤ÁÍî¤ÁV¡¡¥·¡¼¥È¥¿¥¤¥×25ËçÆþ¤ê¡¡110±ß¡ÊDAISO¡Ë
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ü·¤¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ÏÄê´üÅª¤Ê´¹µ¤¤Ç¼¾µ¤¤òÆ¨¤¬¤¹
¥²¥¿È¢¤òÁÝ½ü¤··¤¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¤é¡¢ÀðÉ÷µ¡¤Ç30Ê¬¤Û¤ÉÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤Æ´¹µ¤¤ò¡£¡Ö¼¾µ¤¤òÆ¨¤¬¤¹¤³¤È¤Ç¥¤¥ä¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ª¤¤¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ï2¡Á3½µ´Ö¤Ë1²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡×
¡ü²È»ö¤¨¤â¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¤Ë¤ª¤¤¤È¼¾µ¤¤ò¼ê·Ú¤Ë½üµî¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Å·Æü´³¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë·¤ÍÑ¤Î½ü¼¾ºÞ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡ÖÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇOK¡£¥²¥¿È¢¤Î³ÆÃÊ2Â¤º¤Ä¤¯¤é¤¤¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥²¥¿È¢Æâ¤â½ü¼¾¤Ç¤¤Æ¡¢´¹µ¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡×
¡ÖÄ¹´ü´Ö»È¤¨¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¼Î¤Æ¤è¤ê¤â¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¯¡¢·¿Êø¤ì¤âËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ÆÍ¥½¨¡×¤È²È»ö¤¨¤â¤ó¤µ¤ó¤âÀä»¿¡ª
¡¦¥É¥é¥¤¥Ú¥Ã¥È ¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÛ¼¾¡¡¤¯¤ÄÍÑ¡¡1ÂÊ¬¡¡2¸ÄÆþ¤ê¡¡\522¡Ò²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ó¡Ê¥¨¥¹¥Æ¡¼¡Ë
±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤Ê¤É¡Öº®¤¼¤ë¤Ê´í¸±¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬¤¢¤ëÀöºÞ¤Ï¡¢»ÀÀ¤Î¤â¤Î¤Èº®¤¶¤ë¤ÈÍÆÇ¥¬¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥¨¥ó»À¤ä¿Ý¤Ê¤É¤Î»ÀÀ¤Î¤â¤Î¤Èº®¤¼¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÀÀÀöºÞ¤ÎÄ¾¸å¤Ë»È¤¦¤Î¤âÈò¤±¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ½¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀöºÞ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢·úºà¤äÀßÈ÷µ¡´ï¡¢²È¶ñ¡¢²ÈÅÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀöºÞ¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£³Æ¼ïÀöºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¥´¥à¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¼ê¤äÌÜ¤òÊÝ¸î¤·¡¢½½Ê¬¤Ë´¹µ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤