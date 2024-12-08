Ç¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Ø¤ä¤ê¤¹¤®¤ªÀ¤ÏÃ¡Ù4¤Ä¡¡¤«¤¨¤Ã¤Æ·ò¹¯¤òÂ»¤Í¤«¤Í¤Ê¤¤¡©
1.»ô¤¤¼ç¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¹½¤¤¤¹¤®¤ë
²Ä°¦¤¤°¦Ç¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ä¹»þ´ÖÉï¤Ç¤¿¤êÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Î»þ´Ö¤ÏÇ¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¹½¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¿©»öÃæ¡¢ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢Ç¤¬²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤âÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ç¤Ë¹½¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤ä´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ÎÇ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍ¥¤·¤¯Éï¤Ç¤¿¤êÊú¤Ã¤³¤·¤ÆÇ¤Î¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤è¤êÃç¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2.¥È¥¤¥ì¸å¤ËËè²ó¤ª¿¬¤ò¿¡¤¯
¤¦¤ó¤Á¤ò¤·¤¿¸å¤Î¤ª¿¬¤Î±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¸å¤ËËè²óÇ¤Î¤ª¿¬¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤âÇ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
Ç¤Ï¤¦¤ó¤Á¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤Ç¤ª¿¬¤ò¿¡¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ª¿¬¤òçÓ¤á¤ÆÀ¶·é¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¸å¤ËËè²ó¤ª¿¬¤ò¿¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¦¤ó¤Á¤ò²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ä¹ÌÓ¤Ç¤ª¿¬¤¬±ø¤ì¤ä¤¹¤¤Ç¤ä¡¢²¼Î¡¤äÆðÊØ¤Ç¤ª¿¬¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥±¥¬¤ä¹âÎð¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¦¤ó¤Á¤Î¤¢¤È¤Ë¤ª¿¬¤òçÓ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¤ª¤·¤ê¤Õ¤¥·ー¥È¤ä¡¢Ç¨¤é¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¥¬ー¥¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¿¬¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.ÍÎÉþ¤òÃå¤»¤ë
Ç¤¬´¨¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÍÎÉþ¤òÃå¤»¤Æ²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌÓ¤Î¤Ê¤¤Ç¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤ä½Ñ¸å¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡¢²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï´ðËÜÅª¤ËÇ¤ËÍÎÉþ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤Ï¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÎÉþ¤òÃå¤»¤ë¤ÈÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ÛÊª¤¬ÂÎ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê³èÈ¯¤ËÆ°¤²ó¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇ¤ËÍÎÉþ¤òÃå¤»¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ç¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÍÎÉþ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥±¥¬¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÇ¤ÎÍÍ»Ò¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.ÉÑÈË¤Ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¤¹¤ë
Ç¤ÏÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤ÆÀ¶·é¤òÊÝ¤ÄÆ°Êª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉÑÈË¤Ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÇ¤ÏÂÎ¤¬Ç¨¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¦¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÑÈË¤Ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈéÉæ¤ÎÌýÊ¬¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤æ¤ß¤ä´¥Áç¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤âÇ¤Î±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹Å¤¯¹Ê¤Ã¤¿¥¿¥ª¥ë¤äÇÍÑ¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¥·ー¥È¤Ç¤µ¤Ã¤È¿¡¤¤¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤Ê¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤ªÀ¤ÏÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤ÆÇ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÀ¤ÏÃ¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÇ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê·ò¹¯¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤äÀ³Ê¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¹Ô¤¤¡¢°¦Ç¤Î·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤ÊËèÆü¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)