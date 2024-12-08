¡Ú¶õ¼ê¡Û¾®Æ²ÍøÆà¤¬ÃÄÂÎ¤ËÂ³¤¸Ä¿ÍÁÈ¼ê¤âÍ¥¾¡¡¢ÃË»Ò¤ÏÅèÅÄÎÏÅÍ¤¬½é£Ö¡ÄÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢
¡¡¢¡Âè£µ£²²óÁ´ÆüËÜ¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦Âè£³²óÁ´ÆüËÜ¶õ¼êÆ»ÃÄÂÎ·ÁÁª¼ê¸¢Âç²ñºÇ½ªÆü¡Ê£¸Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡ÁÈ¼ê¤È·Á¤Î¸Ä¿ÍÀï¤ÈÃÄÂÎ·Á¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁÈ¼ê¤ÏÃË»Ò¤¬ÅèÅÄÎÏÅÍ¡Ê´Ý´î±¿Á÷Å¹¡Ë¡¢½÷»Ò¤Ï¾®Æ²ÍøÆà¡Êµþ»ºÂç¡Ë¤¬¡¢¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÍ¥¾¡¤Î¾®Æ²¤ÏÁ°Æü¤ÎÃÄÂÎÁÈ¼ê¤òÀ©¤·¤¿µþÅÔÉÜ¤Î¼ç¾¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿ÍÎ¾Êý¤Î£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡££³²óÀï¤Ç£²£°Ç¯½àÍ¥¾¡¤ÎÅç°¦Íü¤ò¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç£²£²Ç¯½àÍ¥¾¡¤ÎÅèÅÄ¤µ¤é¤é¤òÅÝ¤¹¤È¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÃæÉô³Ø±¡Âç¤Î»ûÂô¼ÓÎÉ¤òÇË¤Ã¤Æ½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£Áê¼ê¤ÏÃË»Ò¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿ºê»³Í¥À®¤ÎËå¤Ç¹â¾¾Ãæ±û¹â¤Îºê»³ÄÝ¡£¡Ö¹â¹»À¸¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ä¤ò¸«¤»¤º¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³«»Ï£±Ê¬£¸ÉÃ¤Ç£±ÅÀ¤òÀè¼è¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¡¹¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ£¹¡½£³¤È°µÅÝ¤·¤¿¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È²¸»Õ¤Î¹Ó²ìÃÎ»Ò´ÆÆÄ¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤ÆÎÞ¡£¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È°ì¸À¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤ÏÃç´Ö¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡ÊÃÄÂÎÀï¡ËÍ¥¾¡¡¢º£Æü¤ÏÃç´Ö¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»£³Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥¤¥ó¥«¥ì¤¬¤Ê¤¯¤ÆÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¡¢Âç³Ø¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥¾¡½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÆüËÜ°ì¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÎÅèÅÄ¤â½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£ºê»³Í¥À®¤È¤Î°ìÀï¤Ï¥Î¡¼¥¹¥³¥¢¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê£±Ê¬£±£³ÉÃ¤ÇÅèÅÄ¤¬¾åÃÊ¤ò·è¤á¤Æ£±ÅÀÀè¼è¡¢¤µ¤é¤Ë»Ä¤ê£³£µÉÃ¤Ç°ìËÜ¤ò·è¤á¤Æ£³ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡¢¹¹¤ËÍ¸ú¤ò½Å¤Í¤Æ£µ¡½£°¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡Öºê»³¤â¶¯¤¯¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±¤Ä¡ÊÅÀ¤ò¡Ë¤È¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç°´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£