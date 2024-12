¡Ö¤³¤ó¤Ê¥à¥­¥à¥­¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×ZEROBASEONE¡¦¥ê¥Ã¥­¡¼¡¢ÆùÂÎÈþµ±¤¯¡È2¼¡¸µÂÎ·¿¡É¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±¡ª

ZEROBASEONEのリッキーが意外な肉体美を披露した。

【写真】リッキーの王子様ビジュアル

最近、リッキーはZEROBASEONEの公式インスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、12月4、5日に行われた「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN」横浜公演のビハインドカットだ。

写真のリッキーは黒のタンクトップとパンツを着用し、肩にはシャツをかけている。タンクトップからは意外な肉体美があらわとなっており、漫画のキャラクターのようなビジュアルがファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「こんなムキムキだったの?」「大好き!結婚しよ」「肩幅広すぎ、ウエスト細すぎの2次元体型」といったコメントが寄せられている。

(写真=ZEROBASEONE公式Instagram)

なお、リッキーが所属するZEROBASEONEは、2025年1月29日に日本1stミニアルバム『PREZENT』をリリースする。