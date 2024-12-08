¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢²£»³Í³°Í¤«¤é¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë·ëº§Êó¹ð¡Ö¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¸µAKB48¤Ç½éÂåÁí´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿·AKB48·à¾ì¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¡£2Æü¤Ë¡Ö½ãÎõ¡×¤Î¸å¾åæÆÂÀ¡Ê38¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µAKB48¤Ç2ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤Î²£»³Í³°Í¡Ê32¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£AKB48·à¾ì¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ªÊÑ²½¤ËOG¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¶Ã¤¡Ö¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×
¿··à¾ì¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÏÃÂê¤Î¸å¡¢²£»³¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¡Ê·ëº§È¯É½¤Î¡ËÁ°¡¹Æü¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆLINE¤¬Íè¤Æ¡¢¡È¤ä¤Ð¤¤¡Ä¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¡Ø·ëº§¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤ÏÁí´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²ÈÄí¤Ç¤âÀ¸¤«¤»¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
°ËÅì»Ô,
Ä¹Ìî,
¶âÂ°²Ã¹©,
»ûÅÄ²°,
¹©¾ì,
½»Âð,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ë¡Í×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼