2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°Ç¯´ÖÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î1254Ëü265¿Í¤òµÏ¿¡ª J£±ºÇ½ªÀá¤Ï»Ë¾å½é¤Î30Ëü¿Í±Û¤¨
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï12·î£¸Æü¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢Ç¯´ÖÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î1254Ëü265¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤ÈJ£±¤Ë¤Ï773Ëü4871¿Í¡¢J£²¤Ë¤Ï291Ëü3415¿Í¡¢J£³¤Ë¤Ï128Ëü3794¿Í¤¬Íè¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿ÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î1104Ëü3003¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹J¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÀá¤ÎJ£±¥ê¡¼¥°¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï30Ëü2381¿Í¤òµÏ¿¡£¤³¤Á¤é¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë2019Ç¯¡¦Âè10Àá¤Î25Ëü9521¿Í¤ò£´Ëü2860¿Í¤â¾å²ó¤ê¡¢J£±¤Î£±Àá¤¢¤¿¤ê¤Î¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë30Ëü¿Í±Û¤¨¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤ÈJ£±¤Ë¤Ï773Ëü4871¿Í¡¢J£²¤Ë¤Ï291Ëü3415¿Í¡¢J£³¤Ë¤Ï128Ëü3794¿Í¤¬Íè¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿ÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î1104Ëü3003¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹J¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÀá¤ÎJ£±¥ê¡¼¥°¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï30Ëü2381¿Í¤òµÏ¿¡£¤³¤Á¤é¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë2019Ç¯¡¦Âè10Àá¤Î25Ëü9521¿Í¤ò£´Ëü2860¿Í¤â¾å²ó¤ê¡¢J£±¤Î£±Àá¤¢¤¿¤ê¤Î¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë30Ëü¿Í±Û¤¨¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô