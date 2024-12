「いつもポジティブとカラフルなパワーをくれる」

タレントでモデルのpecoさんは12月4日、自身のInstagramを更新。ポジティブな言葉を並べた投稿が反響を呼んでいます。pecoさんは「まるい顔 It's okay! 二重顎 It's okay!」など「It's okay!」という言葉を繰り返しつづり、1枚の自撮り写真を投稿。二重顎やニキビ、毛穴など、気にしがちな悩みの後に「It's okay!」と続け、悩みをポジティブに受け止める文面を披露しました。抱えている悩みをネガティブに考えるのではなく、前向きに受け止めようとするpecoさんの姿勢がすてきですね。

さまざまなコーディネートを披露

コメントには、「心に刺さりました」「励まされます」「ペコちゃんがそう言うとなんか勇気もらえます」「人としても好き」「いつもポジティブとカラフルなパワーをくれる」「最高の歌詞ありがとう」など、称賛の声が多数寄せられています。Instagramでさまざまなコーディネートを披露しているpecoさん。11月27日の投稿では「会う人会う人に褒めてもらえてハッピーでした」とつづり、花柄のドレス姿を披露しました。コメントでは「ガーリーなぺこちゃんも可愛い」「ドレスもタイツも可愛い〜」など、絶賛の声が寄せられています。ほかの投稿でもpecoさんのさまざまなコーディネートが堪能できるので、気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:長谷川 優人)