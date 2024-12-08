¡ÖÃËÀµÒ¤¬²¥¤é¤ì¤Æ¸ý¤«¤é½Ð·ì¡×¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯12·î8Æü¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¡¦»¥ËÚ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê42¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï8Æü¸áÁ°4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî5¾òÀ¾6ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤ÃËÀµÒ¤Î´éÌÌ¤ò¼ê·ý¤Ç²¥¤ê¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¤¯¤Á¤Ó¤ë¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡¢¡ÖÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀµÒ¤Ë¤Û¤«¤ÎÃËÀµÒ¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤È¤³¤í²¥¤é¤ì¤Æ¡¢¸ý¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÅö»þ¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤òÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤äÍ¾ºá¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£