¡ÖÉ×¤ò²¥¤Ã¤¿ÃË¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ºÊ¤È¸ª¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ÃË¤¬É×¤ò²¥¤ë¡¡ÃË¤òË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦À¾·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯12·î8Æü¡¢½»½ê¡¦¿¦¶È¤È¤â¤ËÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê75¡Ë¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï8Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÆó½½»Í¸®2¾ò3ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î´éÌÌ¤ò¼ê·ý¤Ç²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤¬ºÊ¤ÈÆ»Ï©¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¿ÃË¤ÈºÊ¤Î¸ª¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ª¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿É×¤¬ÃË¤ÈºÊ¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê·ý¤Ç°ìÅÙ²¥¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºÊ¤¬¡ÖÉ×¤ò²¥¤Ã¤¿ÃË¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£