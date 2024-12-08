¡ÖTHE¡¡MANZAI¡×ÊüÁ÷¤Ç¥Í¥Ã¥È¤·¤ß¤¸¤ß¡ÖµÞ¤Ë¸½¤ì¤¿»ÕÁö´¶¡×¡ÖÇ¯Ëö´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤«¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖTHE¡¡MANZAI¡¡2024¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¸½¤ì¤¿»ÕÁö´¶¡×¡ÖÇ¯Ëö´¶°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¡×¤È12·î¤ÎË¬¤ì¤òËÜ³ÊÅª¤Ë´¶¤¸¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¸á¸å7»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¡ÖÇ¯¤Ë1ÅÙ¡ªÌ¡ºÍ¤Î²¦¼Ô¤¬½¸·ë¡×¤È¤·¤Æ24ÁÈ¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡£¿·ºî¡Ö»Ò¶¡¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¡×¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖTHE¡¡MANZAI¤Îµ¨Àá¤«¡¼¡Å¤È»×¤Ã¤¿¤éµÞ¤Ë¸½¤ì¤¿»ÕÁö´¶¡×¡Ö12·î¤ÎTHE¡¡MANZAI¸«¤ë¤È¡Ø¤½¤í¤½¤íËÜ³ÊÅª¤ËÇ¯Ëö¿Ê¹Ô¤À¤Í¤§¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¡ÖTHE¡¡MANZAI¤È¤«´Ñ¤ë¤ÈÇ¯Ëö´¶°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¡×¡Ö¤ä¤¹¤È¤â¤ò¸«¤ÆÇ¯Ëö¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤ÎÈÖÁÈTHE¡¡MANZAI¡×¡ÖÇ¯Ëö´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£