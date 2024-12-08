J¥ê¡¼¥°¡¡24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯´ÖÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿1254Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¡J1ºÇ½ªÀá¤Ï30Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡Ê2024Ç¯12·î8Æü¡Ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¤ÎJ1ºÇ½ªÀá¤ò¤â¤Ã¤Æ2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÇ¯´ÖÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î1254Ëü265¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÏJ1¤¬773Ëü4871¿Í¡¢J2¤¬291Ëü3415¿Í¡¢J3¤¬128Ëü3794¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÁíÆþ¾ì¼Ô¿ôºÇÂ¿¤Ï2019¥·¡¼¥º¥ó¤Î1104Ëü3003¿Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Î¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤¬30Ëü2381¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢J1¥ê¡¼¥°1Àá¤¢¤¿¤ê¤Î¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ30Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ¿¤Ï19Ç¯¤ÎJ1Âè10Àá¤Î¹ç·×25Ëü9521¿Í¤À¤Ã¤¿¡£