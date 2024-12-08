¡Ú²£ÉÍ£Â£Ã¡½±§ÅÔµÜ¡ÛÂè£²¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¹¶¤á¹þ¤à²£ÉÍ£Â£Ã¡¦¥é¥Ù¥Ê¡á²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ê¡Ê£Ã¡Ë£Â¡¥£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡Ë

¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤Ê£Â¥ê¡¼¥°£±Éô¡Ê£Â£±¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÃÏ¶è¤Î²£ÉÍ£Â£Ã¤Ï±§ÅÔµÜ¤Ë£¶£°¡½£±£°£±¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢Àîºê¤â±ÛÃ«¤Ë£·£´¡½£±£°£°¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡²£ÉÍ£Â£Ã¤Ï½øÈ×¤«¤éÎôÀª¤Ç¡¢Á°È¾¤ò£²£¶¡½£µ£±¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾¤â·ÁÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Âè£´¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï£²£¸¼ºÅÀ¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£

¡¡Àîºê¤ÏÂè¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë£³£±ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤ï¤µ¤ì¡¢Á°È¾¤Ç£³£µÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤é¤ì¤ë¡£¸åÈ¾¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢Á°È¾¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£