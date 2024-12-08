¡Ø¥Ù¥ë¤Ð¤é¡Ù´ë²è¤«¤éÌó9Ç¯¤Ç¤Ä¤¤¤Ë´°À®¡¡Ê¿Ìî°½¤¬´¶·ã¤ÎÎÞ
¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î31Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¡¢Ê¿Ìî°½¡¢Ë±ÊÍø¹Ô¡¢²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢µÈÂ¼°¦´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¡Ø¥Ù¥ë¤Ð¤é¡Ù·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤Î´°À®¤ò´î¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¡Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ
¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤ò´ë²è¤·¤¿¤Î¤ÏÌó8¡¢9Ç¯Á°¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎºÇ½é¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï3¡¢4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤À¤È¤¤¤¦¡£µÈÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À½ºî¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¸¶ºî¤ÎÉ½¸½¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ë¥á¤Ë¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¤½¤³¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÃÓÅÄÍýÂå»Ò»á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤ËÊ¿Ìî¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤Þ¤µ¤«¤³¤Î»þÂå¤Ë¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÃÓÅÄ»á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬24ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Åö»þÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤¬¾¯¤·¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ËÃé¼Â¤ËÀ¸¤¤ë¡¢À¸¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤·¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î18Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÃÓÅÄ»á¡£½Ð±é¼Ô°ìÆ±¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò·è¹Ô¤·¡¢é¬é¯¤Î²ÖÂ«¤ÈÆÃÀ½¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¤Ï¡¢18À¤µª¸åÈ¾¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Î»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾·³²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤Ç¡¢¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÃËÁõ¤ÎÎï¿Í¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥É¡¦¥¸¥ã¥ë¥¸¥§¤È¡¢ÎÙ¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤é²Ç¤¤¤Ç¤¤¿½ã¿¿Ìµ¹¤¤Ê²¦ÈÞ¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤é¤Î°¦¤È¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿°¦¤È±¿Ì¿¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡1972Ç¯¤«¤é1973Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´10´¬¤ò´©¹Ô¡¢2014Ç¯¤«¤é¤Ï40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÃ±¹ÔËÜ4´¬¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀè¶î¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1974Ç¯¤Ë¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë¤è¤êÉñÂæ²½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢1979Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¢1990Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýÌÌ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢1990Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è°ÊÍè¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ê2007Ç¯¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤Ï½ü¤¯¡Ë¡Ø¥Ù¥ë¤Ð¤é¡Ù´°Á´¿·ºî¤Ç¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPA¤¬À©ºî¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¡Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ
¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤ò´ë²è¤·¤¿¤Î¤ÏÌó8¡¢9Ç¯Á°¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎºÇ½é¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï3¡¢4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤À¤È¤¤¤¦¡£µÈÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À½ºî¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¸¶ºî¤ÎÉ½¸½¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ë¥á¤Ë¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¤½¤³¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬24ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Åö»þÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤¬¾¯¤·¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ËÃé¼Â¤ËÀ¸¤¤ë¡¢À¸¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤·¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î18Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÃÓÅÄ»á¡£½Ð±é¼Ô°ìÆ±¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò·è¹Ô¤·¡¢é¬é¯¤Î²ÖÂ«¤ÈÆÃÀ½¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¤Ï¡¢18À¤µª¸åÈ¾¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Î»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾·³²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤Ç¡¢¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÃËÁõ¤ÎÎï¿Í¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥É¡¦¥¸¥ã¥ë¥¸¥§¤È¡¢ÎÙ¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤é²Ç¤¤¤Ç¤¤¿½ã¿¿Ìµ¹¤¤Ê²¦ÈÞ¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤é¤Î°¦¤È¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿°¦¤È±¿Ì¿¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡1972Ç¯¤«¤é1973Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´10´¬¤ò´©¹Ô¡¢2014Ç¯¤«¤é¤Ï40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÃ±¹ÔËÜ4´¬¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀè¶î¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1974Ç¯¤Ë¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë¤è¤êÉñÂæ²½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢1979Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¢1990Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýÌÌ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢1990Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è°ÊÍè¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ê2007Ç¯¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤Ï½ü¤¯¡Ë¡Ø¥Ù¥ë¤Ð¤é¡Ù´°Á´¿·ºî¤Ç¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPA¤¬À©ºî¤¹¤ë¡£