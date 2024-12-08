³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¡Ö²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤ÇÅØÎÏ²È¤À¤Ã¤¿¡×¢ãÄÉÅé¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¢ä
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¡Ê64¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£°ÉÎ¤¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë±Ê±ó¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¡ÔÄÉÅé¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡Õ
³Ñ¾¾¤Ï¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢1988Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖYou¡Çre My Only Shinin¡Ç Star¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖÃæ»³¤µ¤ó¤È¤Ï80Ç¯Âå¤Ë°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°ÊÍè¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤Ï10Âå¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤ÇÅØÎÏ²È¤À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Î¤Ó¡¢¡Ö²þ¤á¤ÆÃæ»³¤µ¤ó¤Î°ä¡Ê¤Î¤³¡Ë¤·¤¿Â¿Âç¤Ê¤ë¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÀÅ²¬,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Åìµþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²ð¸î,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ê©ÃÅ