óîÆ£µþ»Ò¡¢Æü¸þºä46Â´¶È¸å½é¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¡¡¾ëÅÄÍ¥¤È¾×·âÅ¸³«¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¼Â¼Ì²½
¸µÆü¸þºä46¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬¡¢1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË24:24¡Á)¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å½é¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾ëÅÄÍ¥¤¬¾å»ÊÌò¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡£
óîÆ£µþ»Ò(º¸)¤È¾ëÅÄÍ¥
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¾®ÀâÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤ÎÇ¯´ÖPV¿ôNo.1¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡½ÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¿Í¤ÎºÊ?!¡½¡Ù(Ãø¡§Ý¯°æ²»°á)¤¬¸¶ºî¡£ÃÏÌ£ÌÜOL¤Î¾®¼Æ¿¿±û(óîÆ£)¤Ï¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤ÎÉâµ¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¼ò¤ËÅ®¤ì¤¿ÍâÄ«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¢¤ë¾å»Ê¡¦°ÂÆ£ÁÏ(¾ëÅÄ)¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¤¤ç¤¦8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±¶É·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù(Ëè½µÆüÍË22:00¡Á)¤Ë¾ëÅÄ¤¬½Ð±é¡£¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢óîÆ£µþ»Ò¤È¤ÎÂæËÜÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î¸½¾ì¤Ë¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Î¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£óîÆ£µþ»Ò
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ç¿Í¸ø¡¦¾®¼Æ¿¿±ûÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í
¿¿±û¤ÏÎø°¦¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â±ü¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÍê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤é½õ¤±¤Ë¤¤¤¯¤È¤Æ¤â¿´Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£¿¿±û¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÉáÄÌ¤ÎOL¤¬¡¢Ä«ÌÜ³Ð¤á¤¿¤éÎÙ¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¤¥±¥á¥ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÏÃ¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¢£¾ëÅÄÍ¥
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Ï¥¥é¥¥é¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾å»ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½°ÂÆ£ÁÏÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í
ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç»Å»ö¤â¤Ç¤¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´°àú¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÇÉô²¼¤ËÏÃ¤¹´é¤È¿¿±û¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤´é¤ÎÆóÌÌÀ¤ä¡¢Èë¤á¤¿¤ë»×¤¤¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È
»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¿¿±û¤Ë´ó¤êÅº¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÀÆü¤âÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø°¦Êª¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤¤µ¤»ý¤Á¤â¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ±é¤¸¡¢³§¤µ¤ó¤ËÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¿¿±û¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÍÍ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡û¢£¸¶ºî¡§Ý¯°æ²»°á/¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿
¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë ¡È¤â¤·¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¤é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡©¡É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª
ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿¿±û¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤è¤ê¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£
¿¿±û¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ËÀº°ìÇÕÎå¤ó¤À¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä¹¬¤»¤¬É¬¤ºË¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡û¢£Ì¡²è¡§ÅÐ¿¼¥ò/¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Çºî²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐ¿¼¥ò¤Ç¤¹¡£
¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¡²è¤òÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤â°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ï¤Þ¤À´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¡È¿¿±û¡É¤È¡ÈÁÏ¡ÉÆó¿Í¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¦¡¦¡¦¡ª
¡û¢£ÌÀÀÐ¹¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸µ¤Ç¤¢¤ë¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È´ë²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤½¤Î¿´¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¾®¼Æ¿¿±û¤Ï¡¢¼«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¼þ¤ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¡¢À¸³è¡¦²È»ö¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤Î½ã¿è¤µ¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Ï¥Þ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬±¿¤Ë¤â¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¡õ¼ç±é¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î°ÂÆ£ÁÏ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆó¼¡¸µ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤¹¡£¼Â¼Ì²½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤´ËÜ¿Í¤¬¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤Ø¤Î½Ð±é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤Î¶¯¤µ¤ËÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È»×¤¤¤ò²þ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
óîÆ£¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¿±û¤È¡¢¾ëÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁÏ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤äÎøÌÏÍÍ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤Ç¡¢¡ÖËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ä¥É¥é¥Þ£Ä£Å£Å£ÐÏÈ¤ÎËÜºî¡Ä¤¿¤À¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤È¡¢¸åÈ¾¤Î¡»¡»¤Ç³§ÍÍ¤ò¥¢¥Ã¤È¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
(C)Ý¯°æ²»°á/¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿ (C)ÅÐ¿¼¥ò/¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ (C)NTV
óîÆ£µþ»Ò(º¸)¤È¾ëÅÄÍ¥
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¾®ÀâÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤ÎÇ¯´ÖPV¿ôNo.1¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡½ÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¿Í¤ÎºÊ?!¡½¡Ù(Ãø¡§Ý¯°æ²»°á)¤¬¸¶ºî¡£ÃÏÌ£ÌÜOL¤Î¾®¼Æ¿¿±û(óîÆ£)¤Ï¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤ÎÉâµ¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¼ò¤ËÅ®¤ì¤¿ÍâÄ«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¢¤ë¾å»Ê¡¦°ÂÆ£ÁÏ(¾ëÅÄ)¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£óîÆ£µþ»Ò
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ç¿Í¸ø¡¦¾®¼Æ¿¿±ûÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í
¿¿±û¤ÏÎø°¦¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â±ü¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÍê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤é½õ¤±¤Ë¤¤¤¯¤È¤Æ¤â¿´Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£¿¿±û¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÉáÄÌ¤ÎOL¤¬¡¢Ä«ÌÜ³Ð¤á¤¿¤éÎÙ¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¤¥±¥á¥ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÏÃ¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¢£¾ëÅÄÍ¥
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Ï¥¥é¥¥é¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾å»ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½°ÂÆ£ÁÏÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í
ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç»Å»ö¤â¤Ç¤¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´°àú¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÇÉô²¼¤ËÏÃ¤¹´é¤È¿¿±û¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤´é¤ÎÆóÌÌÀ¤ä¡¢Èë¤á¤¿¤ë»×¤¤¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È
»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¿¿±û¤Ë´ó¤êÅº¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÀÆü¤âÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø°¦Êª¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤¤µ¤»ý¤Á¤â¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ±é¤¸¡¢³§¤µ¤ó¤ËÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¿¿±û¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÍÍ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡û¢£¸¶ºî¡§Ý¯°æ²»°á/¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿
¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë ¡È¤â¤·¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¤é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡©¡É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª
ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿¿±û¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤è¤ê¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£
¿¿±û¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ËÀº°ìÇÕÎå¤ó¤À¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä¹¬¤»¤¬É¬¤ºË¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡û¢£Ì¡²è¡§ÅÐ¿¼¥ò/¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Çºî²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐ¿¼¥ò¤Ç¤¹¡£
¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¡²è¤òÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤â°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ï¤Þ¤À´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¡È¿¿±û¡É¤È¡ÈÁÏ¡ÉÆó¿Í¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¦¡¦¡¦¡ª
¡û¢£ÌÀÀÐ¹¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸µ¤Ç¤¢¤ë¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È´ë²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤½¤Î¿´¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¾®¼Æ¿¿±û¤Ï¡¢¼«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¼þ¤ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¡¢À¸³è¡¦²È»ö¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤Î½ã¿è¤µ¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Ï¥Þ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬±¿¤Ë¤â¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¡õ¼ç±é¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î°ÂÆ£ÁÏ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆó¼¡¸µ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤¹¡£¼Â¼Ì²½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤´ËÜ¿Í¤¬¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤Ø¤Î½Ð±é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤Î¶¯¤µ¤ËÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È»×¤¤¤ò²þ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
óîÆ£¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¿±û¤È¡¢¾ëÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁÏ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤äÎøÌÏÍÍ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤Ç¡¢¡ÖËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ä¥É¥é¥Þ£Ä£Å£Å£ÐÏÈ¤ÎËÜºî¡Ä¤¿¤À¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤È¡¢¸åÈ¾¤Î¡»¡»¤Ç³§ÍÍ¤ò¥¢¥Ã¤È¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
(C)Ý¯°æ²»°á/¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿ (C)ÅÐ¿¼¥ò/¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ (C)NTV