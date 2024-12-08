¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡Û¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®♡ Âç¿Í¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ª¡ÖÅß¤Ã¤Ý¥ï¥ó¥Ô¡×
¥·ー¥º¥ó¥àー¥É°î¤ì¤ë¡ÖÅß¤Ã¤Ý¥ï¥ó¥Ô¡×¤¬¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹2Ãå¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤·¤Þ¤à¤é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò»²¹Í¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö2¥»¥Ã¥ÈTT*7D¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯O¡×\2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹»å¤Î¥Ë¥Ã¥È¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢@_da_aco_¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¥¤¥ó¥Êー¤ò»Å¹þ¤á¤ÐÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Åß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¹ç¤ï¤»¤ÇÂç¿Í¤Ê¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö2¥»¥Ã¥ÈTT*7D¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯O¡×¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤òÃ±ÂÎ¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¢¥¦¥¿ー¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤µ¤é¤ê¤È±©¿¥¤ì¤ÐÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¡£
Åß¤é¤·¤¤¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖYO¥Ù¥í¥¢¥¥ã¥ßOP¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¸ª¤Î¥ê¥Ü¥ó¤È¿þ¤Î¥·¥Õ¥©¥óÁÇºà¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@collin_wear¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸ªÉ³¤ÇÄ´Àá½ÐÍè¤ë¤«¤é¡¢¹â¿ÈÄ¹¤µ¤ó¤â¤¤¤±¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¤¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Ï¡¢Åß¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ùー¥¸¥å¤ä¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ½÷À¤é¤·¤¯¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@_da_aco_ÍÍ¡¢@collin_wearÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri