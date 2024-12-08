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Yahoo! news. The 53 cheapest and priciest countries to be an expat in 2024 (and it¡Çs not good news for foreigners living in the UK and ¡Æcrazy expensive¡Ç Canada). December 5 2024
InterNations. Expat Insider 2024: The Best (& Worst) Countries for Your Wallet in 2024