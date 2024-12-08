ÇòÀÐËã°á¡¢µðÂç¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡Ø¥â¥ó¥Ï¥ó¡ÙÉ÷SHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÎÏ»ý¤Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
12·î7Æü¡¢ÇòÀÐËã°á¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÆ´¤ì¡É¤ÎµðÂç¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¹½¤¨¤¿¤ªÃãÌÜSHOT¤ò¸ø³«
¸½ºß¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼Now¡Ù¤ÎCM¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇòÀÐ¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ¤ë¡¢ÂÀÅá»È¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö#¥â¥ó¥Ï¥óNow #¥¹¥¥Þ¤Ç°ì¼í¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¤¤ä¤ó¶¯¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÏ»ý¤Á¡×¡Ö¤Þ¤¤¤ä¤óåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇòÀÐ¤Ï¡¢2020Ç¯10·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥¯¥é¡ÁÌÂµÜÆþ¤ê»ö·ïÁÜºº¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢12·î20Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó THE MOVIE¡Á¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥óVS°Ëâ·³ÃÄ¡Á¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë