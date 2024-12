今季チェルシーは好調を維持している



今季から新たにエンツォ・マレスカ監督を招聘したチェルシーは現在プレミアリーグ2位と好調。そんな復権しつつあるクラブを支えているのが、23歳のエクアドル代表MFモイセス・カイセドだ。今季のチェルシーでここまでプレミアリーグ14試合全てに先発出場しているのはイングランド代表MFコール・パルマーとカイセドのみとなっており、マレスカ監督も絶大な信頼を寄せている。





Your Chelsea Goal of the Month winner for November: Moises Caicedo.