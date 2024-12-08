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Your Chelsea Goal of the Month winner for November: Moises Caicedo.— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 7, 2024