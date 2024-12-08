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Looking back at the Boston Mooninite panic, 10 years later
https://www.boston.com/news/local-news/2017/01/31/looking-back-at-the-boston-mooninite-panic-10-years-later/
2007 Boston Mooninite panic - Wikipedia
The 2007 Boston Mooninite Panic - YouTube
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Boston bomb scare suspects press conference about Hair. - YouTube
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The 2007 Boston Mooninite Panic | Hacker News
https://news.ycombinator.com/item?id=37105056