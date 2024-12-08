¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¡Û¿·¿Íµ³¼ê½éµ³¾è¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÄÂçÍ§°ìÇÏ¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡12·î7Æü¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¤Ç¿·¿Í¤ÎÂçÍ§°ìÇÏµ³¼ê¡¢¿û¸¶¶Á´õµ³¼ê¡¢Ãæ¸¶Ï¡µ³¼ê¤Î3Ì¾¤¬½éµ³¾è¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÍ§µ³¼ê¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤ÎÂè5R¡Ê¥ß¥ó¥Ê¥Î¥æ¥á¥ò¥Î¥»¡Ë¤Ç¡¢Ãæ¸¶µ³¼ê¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼3ÀïÌÜ¤ÎÂè12R¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡üÂçÍ§°ìÇÏµ³¼ê
½éµ³¾è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÂè3R¡¦¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢ 2Ãå¡Ë
¡ÖÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÇÏ¤È¤Î¸ÆµÛ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÇÏ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤Ë¥´¡¼¥ë½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á¥»³µ³¼ê¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¿¡¼¥ÈÌÌ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯½¤Àµ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¡¤Îµ³¾è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¶µ»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÂÎÏÉÔÂ¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
½é¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÂè5R¡¦¥ß¥ó¥Ê¥Î¥æ¥á¥ò¥Î¥» 1Ãå¡Ë
¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æü¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥ó¥Ê¥Î¥æ¥á¥ò¥Î¥»¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤¢¤êÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æµ³¾è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÀè¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÇÏ¤ò¸«¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµ¤¯¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾ã³²¤ò²¼¤ê¤Æ¤«¤é¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì£±Ãå¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÀèÇÚÊý¤¬¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éµ»½ÑÌÌ¤äÇÏ¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Î¤Ä¤±Êý¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀï°ìÀï¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¿û¸¶¶Á´õµ³¼ê
½éµ³¾è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÂè2R¡¦¥À¥¤¥Á¥ã¥ó 6Ãå¡Ë
¡Ö¥ì¡¼¥¹Á°¤Ëµ³¾è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÁ´¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÎëÌÚµ³¼ê¤ÎÇÏ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÁ°¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¿¿µÕ¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÁ°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¤âÁ´Á³»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÖÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¿Ê¤ó¤ÇÂèÆó¾ã³²¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÏ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ±Û¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï1¾¡ÌÜ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡üÃæ¸¶Ï¡µ³¼ê
½éµ³¾è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÂè1R¡¦¥¥å¡¼¥È¥¢¥¤¥º 8Ãå¡Ë
¡ÖÎý½¬¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤Ç»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼ê¹Ë¤ò»«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÀèÇÚµ³¼ê¤äÄ´¶µ»Õ¤«¤é¤³¤ÎÇÏ¤ÎÀ³Ê¤ä°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ã³²²¼¤ÇÂ©¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤Îµ»½ÑÉÔÂ¤ÇÇÏ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»Å³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç½ÐÍè¤ë¤«ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¹µ¼¼¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥²¡¼¥È¤ÇÀèÇÚµ³¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¶µ»Õ¤«¤é¤â¡Öµ¤³Ú¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æµ³¾è¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¥²¡¼¥È¤¬³«¤¯¤È¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÃå½ç¤ò°ì¤Ä¤Ç¤â¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËËè¥ì¡¼¥¹´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
½é¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÂè12R¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼ 1Ãå¡Ë
¡Ö¥´¡¼¥ë¸å¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤¾¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾ã³²¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤ÊÇÏ¤ÇÄ´¶µ»Õ¤«¤é¤â¡Ö¸å¤í¤«¤é¹Ô¤³¤¦¡×¤È»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éÁ°¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÅÄµ³¼ê¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æµ³¾è¤·¡¢ÇÏ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¾¡°ø¤Ç¤¹¡£Âè1¥ì¡¼¥¹¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âè2¥ì¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤¬¤ï¤«¤ê»Ï¤á¤¿Ê¬¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯µ³¾è½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ¿¾ÊÅÀ¤ÎÂ¿¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ëÄ´¶µ»Õ¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×