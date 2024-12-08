ËÌÎ¦¤Î³¤¤Î¹¬¤º¤é¤êÅß¤Î¹±Îã¡Ö¤Ö¤ê³¹Æ»º×¤ê¡×¡¡´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç³¤Á¯Æé¤ä²òÂÎ¥·¥çー¤â
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤Î³¤¤Î¹¬¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅß¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ö¤ê³¹Æ»º×¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÌÎ¦¤Î³¤¤Î¹¬¤º¤é¤êÅß¤Î¹±Îã¡Ö¤Ö¤ê³¹Æ»º×¤ê¡×¡¡´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç³¤Á¯Æé¤ä²òÂÎ¥·¥çー¤â
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÉÙ»³ÏÑ¤Ç³Í¤ì¤¿¥Ö¥ê¤òÈôÂÍ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿®½£¤Ø¤È±¿¤Ö¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ö¤ê³¹Æ»¡×¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤ÈËèÇ¯12·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç24²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
8ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é¤ÎÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¹â»³»ÔÄ«ÆüÄ®¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ò¤ÀÄ«ÆüÂ¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ê¤ÎÀÚ¤ê¿È¤ä¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ê¤É¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿µû²ðÎà¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¤Û¤«¡¢³¤¤Î¹¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î³¤Á¯Æé¤¬1ÇÕ450±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Îä¤¨¤¿ÂÎ¤ò²¹¤á¤è¤¦¤ÈÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»³¸©É¹¸«»º¤Î¤ª¤è¤½10¥¥í¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥Ö¥ê¡×¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤¤Ê¥Ö¥ê¤ò¼êºÝ¤è¤¯¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¯²ÚÎï¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¤¬Çã¤¤ÊªµÒ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£