¡Ö의사¡Ê¥¦¥£¥µ¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÉÑ½Ð¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö의사¡Ê¥¦¥£¥µ¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö의사¡Ê¥¦¥£¥µ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤¢¤ë¿¦¶È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö의사¡Ê¥¦¥£¥µ¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö°å¼Ô¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö의사¡Ê¥¦¥£¥µ¡Ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç°å¼Ô¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù
Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô