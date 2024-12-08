ÆüËÜÎ¹¹Ô³Ú¤·¤à150²¯±ßÃË¤¬Êü½Ð¤«¡¡º£µ¨23È¯¡¢·ÀÌó»Ä¤ê2Ç¯¤â¡ÄÊÆ»ØÅ¦¡Ö²¼¹ßÃÊ³¬¡×
¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È5Ç¯150²¯±ß¤Ç·ÀÌó
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹³°Ìî¼ê¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¡£ºÊ¤Î¥¸¥§¥·¥«¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅìµþ¡¢µþÅÔ¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÇÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÈÖ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥²¥ë¥Öµ¼Ô¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢MLB¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µé¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢°ú¤Â³¤¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ü¡¼¥àÆâÌî¼ê¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Åê¼ê¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÈà¤é¤¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤ò¡Ê¥È¥ì¡¼¥É¤Î¡ËÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÈà¤Î·ÀÌó¤Î»Ä¤ê4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó59²¯9900Ëü±ß¡Ë¤ÎÂçÈ¾¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï40¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤½¤Î°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤Î»×ÏÇ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCBS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¥²¥ë¥Öµ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ï¡ÊÀ®ÀÓ¤¬¡Ë²¼¹ß¤¹¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Èà¤¬¼é¤ë±¦Íã¡¢º¸Íã¤Î¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ»¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Î·ÀÌó¤«¤é¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡32ºÐ¤Î¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1541»î¹ç¤Ç1605°ÂÂÇ¡¢233ËÜÎÝÂÇ¡¢848ÂÇÅÀ¤ò¸Ø¤ë¡£2022Ç¯¤Ë5Ç¯1²¯¥É¥ë¡ÊÌó150²¯±ß¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È·ÀÌó¡£º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨.254¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢86ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë