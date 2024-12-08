¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥Ê¥à¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥ì¥È¥í¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥«¥Ó¥´¥ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¡ÖPokemon ¤È¤¤á¤¥ì¥È¥í ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó in NAMCO¡×¤¬¡¢12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2025Ç¯2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¥ó¥¬¡¼¤È¥Û¥²¡¼¥¿¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡·ÊÉÊ°ìÍ÷
¢£Ã¸¤¤¿§Ì£¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖPokemon ¤È¤¤á¤¥ì¥È¥í ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó in NAMCO¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥ì¥È¥í¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Ê¥à¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¡£
¡¡ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë·ÊÉÊ¤Ï¡¢¥«¥Ó¥´¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥²¥ó¥¬¡¼¤ä¥Û¥²¡¼¥¿¤ò¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤·¤¿Âç·¿¤ÈÃæ·¿¤Î¡Ö¤á¤Á¤ã¤â¤Õ¤°¤Ã¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢Ã¸¤¤¿§Ì£¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤Ø500±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¥º¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¡Ö¥Ê¥à¥³¤¯¤¸¡×¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡£¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥à¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥ì¥È¥í¤ÊÇØ·Ê¤È¿¶¤ê¸þ¤¯¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤òÉÁ¤¤¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¥ó¥¬¡¼¤È¥Û¥²¡¼¥¿¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡·ÊÉÊ°ìÍ÷
¢£Ã¸¤¤¿§Ì£¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖPokemon ¤È¤¤á¤¥ì¥È¥í ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó in NAMCO¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥ì¥È¥í¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Ê¥à¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤Ø500±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¥º¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¡Ö¥Ê¥à¥³¤¯¤¸¡×¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡£¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥à¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥ì¥È¥í¤ÊÇØ·Ê¤È¿¶¤ê¸þ¤¯¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤òÉÁ¤¤¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£